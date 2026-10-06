i Anna Pircher im Einsatz. GEPA pictures Nach turbulenter Zeit Österreichisches Tennis-Juwel (16) startet neu durch Österreichs Tennis-Hoffnung Anna Pircher stellt sich nach turbulenten Monaten neu auf. Die 16-jährige startet mit einem neuen Trainer-Duo durch. Von Sport Heute 06.10.2026, 07:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Tennis-Talent Anna Pircher stellt sich neu auf. Die 16-jährige Tirolerin wird künftig von einem neuen Trainer-Duo betreut.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, arbeiten Daniel Huber und Luca Maldoner ab sofort mit Pircher zusammen. Damit soll nach den turbulenten vergangenen Monaten wieder der sportliche Weg in den Vordergrund rücken.

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Erst im Juli hatte die Trennung von ihrem ehemaligen Trainer und Manager Hannes König für Schlagzeilen gesorgt. Zwischen den Parteien entwickelte sich ein Rechtsstreit.

Mit Huber holt sich Pircher nun einen erfahrenen Trainer an ihre Seite. Er ist Gründer der "Gamechange Tennis Base" in Vomp und arbeitete in der Vergangenheit bereits mit mehreren bekannten österreichischen Profis zusammen. Unter anderem betreute er Patricia Mayr-Achleitner, Yvonne Meusburger und Andreas Haider-Maurer.

"Anna hat ein riesengroßes Talent und bringt alles mit, was es braucht. Wir wollen sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen", sagt Huber gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Maldoner soll die 16-Jährige vor allem auf der Tour begleiten. Der 27-Jährige verfügt auch über eigene Erfahrungen als Spieler und war früher auf der ITF-Tour unterwegs.

Welches Potenzial in Pircher steckt, zeigte sie bereits im vergangenen Jahr. Damals erreichte sie als erst 15-Jährige das Halbfinale des W75-Turniers in Wien. In dieser Saison zog die Tirolerin beim Juniorinnen-Bewerb in Wimbledon bis ins Viertelfinale ein. Bei den US Open war zuletzt in der ersten Runde Endstation.