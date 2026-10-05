i Daniil Medwedew traf einen Zuschauer in der ersten Reihe mit dem Ball am Kopf Reuters Fan verletzt Skandal gegen Djokovic – jetzt spricht Rüpel Medwedew Daniil Medwedew zeigt nach seinem Tennis-Eklat Reue. Der Russe will den verletzten Fan nun persönlich kontaktieren. Von Sport Heute 05.10.2026, 21:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tennis-Eklat von Peking hat ein Nachspiel! Daniil Medwedew war im Halbfinal-Kracher gegen Novak Djokovic disqualifiziert worden, nachdem er einen Ball ins Publikum geschlagen und dabei einen Zuschauer im Gesicht getroffen hatte.

Nun äußerte sich der Russe erstmals ausführlicher zu dem Vorfall und zeigte Reue.

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"Es tut mir schrecklich leid für den Zuschauer. Ich versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen, falls er das möchte", erklärte Medwedew. Der ehemalige Weltranglistenerste möchte sich offenbar auch persönlich bei dem Fan entschuldigen.

"Habe mich schrecklich gefühlt"

Medwedew betonte, den Zuschauer keinesfalls absichtlich getroffen zu haben. Er habe lediglich versucht, einen zurückspringenden Ball wegzuschlagen.

"Als ich sah, was passiert war, habe ich mich schrecklich gefühlt", so der Russe.

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Die folgenschwere Szene hatte sich beim Stand von 7:5, 5:3 für Djokovic ereignet. Medwedew verlor einen Punkt, schlug den Ball anschließend weg und traf damit einen Mann auf der Tribüne.

Die Konsequenz folgte sofort: Medwedew wurde disqualifiziert. Gegen die Entscheidung protestierte der Russe nicht. Zusätzlich verliert er die erspielten Punkte und das Preisgeld.

Djokovic fühlte mit Medwedew

Djokovic reagierte unmittelbar nach dem Vorfall geschockt. "Ich hoffe, die Person ist nicht verletzt", erklärte der Serbe.

Gleichzeitig zeigte der 24-fache Grand-Slam-Sieger Verständnis für seinen Gegner. Djokovic war bei den US Open 2020 selbst disqualifiziert worden, nachdem er unbeabsichtigt eine Linienrichterin mit einem Ball getroffen hatte.

"Ich fühle auch mit Daniil. Ich weiß, wie es sich anfühlt", sagte Djokovic. Er sei überzeugt, dass Medwedew den Fan nicht absichtlich getroffen habe.

Für Djokovic bedeutete die Disqualifikation den vorzeitigen Einzug ins Finale von Peking. Für Medwedew endete ein ohnehin hitziges Halbfinale dagegen mit einem bitteren Abgang – und nun mit einer öffentlichen Entschuldigung.

Djokovic spielt nun am Dienstag im Finale gegen Alex de Minaur um den Titel und die Fortsetzung seiner perfekten Serie. In Peking ist der Serbe nach 33 Spielen ungeschlagen und könnte seinen siebenten Turniersieg beim siebenten Antritt feiern.