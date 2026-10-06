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Luke Littler
Luke Littler
IMAGO/Every Second Media
WM-Aus

Krise bei Littler? Darts-Star scheitert an Nummer 68

Luke Littler kassiert die nächste überraschende Niederlage. Der Doppel-Weltmeister scheitert bei der Junioren-WM an der Nummer 68 der Welt.
Sport Heute
Von Sport Heute
06.10.2026, 12:30
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Bei Darts-Superstar Luke Littler läuft es derzeit nicht nach Wunsch. Nur eine Woche nach seinem frühen Aus beim World Grand Prix muss der 19-Jährige auch bei der Junioren-Weltmeisterschaft eine überraschende Niederlage hinnehmen.

Littler galt als großer Favorit und marschierte zunächst souverän durch das Turnier. Im Halbfinale war gegen Cam Crabtree dann allerdings Endstation. Der Weltranglisten-68. setzte sich in einem engen Duell mit 6:5 durch.

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Für "The Nuke" ist es bereits der zweite Rückschlag innerhalb kurzer Zeit. Beim World Grand Prix war der Doppel-Weltmeister schon in der ersten Runde mit 1:2 an Luke Woodhouse gescheitert.

Auch bei der Junioren-WM entwickelt sich das Halbfinale für Littler langsam zur Problemrunde. Bereits im Vorjahr war dort Schluss, damals unterlag der Engländer Beau Greaves.

    Seinen bislang einzigen Junioren-WM-Titel holte Littler 2023 bei seiner ersten Teilnahme. Bei seinem dritten Anlauf sollte nun der zweite Triumph folgen – Crabtree machte dem Darts-Star einen Strich durch die Rechnung.

    red,06.10.2026, 12:30
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