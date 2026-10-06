i Jannik Sinner IMAGO/IPA Sport Bitterer Rückschlag Superstar Sinner beendet Saison und fällt für Wien aus Jannik Sinner beendet wegen Knieproblemen die Saison und fällt damit auch für die Wiener Stadthalle aus. Von Sport Heute 06.10.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Die Saison ist für mich vorbei", verkündet Tennis-Superstar Jannik Sinner am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen und muss die Hoffnungen seiner Fans auf eine Rückkehr damit beenden.

"Gemeinsam mit den Ärzten habe ich entschieden, dass ich für mein Knie eine Behandlungspause brauche", erklärt der Italiener weiter. "Ich muss an meine Langzeit-Karriere denken."

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Damit bleibt der Wimbledon-Finalsieg gegen Alexander Zverev der letzte Einsatz der Saison für Sinner – der im Rennen um die Nummer 1 im Ranking den Weg an den Deutschen und zweifachen Major-Saisonsieger unfreiwillig frei macht.

Wien-Absage

Auch in Wien wird er seinen Titel nicht verteidigen können. Sinner war für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gemeldet. Zuletzt hatte der 25-Jährige bereits in China wegen seiner Knieprobleme zurückgezogen, sich die Fortsetzung des Jahres offengehalten.

Wien-Turnierdirektor Herwig Straka: "Jannik Sinner hat mir in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er die Saison 2026 vorzeitig beenden wird. Das ist natürlich bedauerlich, ich habe aber volles Verständnis dafür, dass er im Hinblick auf seinen weiteren Karriereverlauf auf Nummer sicher geht und kein unnötiges Risiko eingeht, um dieses Jahr als Weltranglisten-Erster abzuschließen. Er wird erst wieder auf die ATP-Tour zurückkehren, wenn ihm das Knie keine Probleme mehr bereitet. Ich wünsche ihm für sein Comeback schon jetzt alles Gute. Wir werden Jannik in den kommenden Jahren noch oft in Wien sehen."

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Mit den fünf Top-Ten-Stars Alexander Zverev (GER/2), Daniil Medvedev (5), Flavio Cobolli (ITA/7), Frances Tiafoe (USA/8) und Alex de Minaur(AUS/9) sind die mit 2.797.985 Euro dotierten Erste Bank Open vom 24. Oktober bis 1. November immer noch herausragend besetzt. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen könnte Alexander Zverev, der in der laufenden Saison die Grand-Slam-Turniere in Paris und New York gewonnen hat, in Wien die Nummer-1-Position in der Weltrangliste übernehmen.

Jetzt ist fix: Die Sorgen vor einer weiteren Verschlechterung sind zu groß. Somit fallen neben Wien auch der Six Kings Slam in Saudi-Arabien und Heim-Highlights wie der Davis Cup in Bologna oder das Saisonfinale in Turin für den Südtiroler ins Wasser.