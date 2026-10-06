i Sinja Kraus IMAGO/Hasenkopf 90.000 Euro starker Trost Kraus-Höhenflug endet im Achtelfinale knapp Sinja Kraus muss sich im Achtelfinale des ATP-1000ers von Peking Nikola Bartunkova in einer Drei-Satz-Schlacht geschlagen geben. Von Sport Heute 06.10.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

0:6, 6:4, 3:6! Österreichs Tennis-Ass Sinja Kraus schied am Dienstag im Achtelfinale von Peking gegen die Nummer 34 der Welt aus. Die 24-Jährige kämpfte sich gegen die Nummer 34 der Welt nach einem Fehlstart in die Partie zurück, musste sich dann nach 1:48 Stunden geschlagen geben.

Kraus präsentierte sich in Fernost in der Form ihres Lebens, kletterte mit dem Achtelfinal-Einzug beim ATP-1000er auf Rang 75 der Weltrangliste und verkaufte sich auch gegen die starke Tschechin teuer.

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Für die Wienerin war es der bisher höchste Auftritt auf dieser Turnierebene und ein deutliches Ausrufezeichen, worauf österreichische Fans weiter hoffen dürfen.

Der Lohn für den Höhenflug in Peking: knapp 90.000 Euro Preisgeld.