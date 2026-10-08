i Stewart als Spieler in Villach mit Kromp und Lanzinger: In Wien coacht er jetzt ihre Söhne. GEPA "Väter haben nur gelacht" Capitals-Coach trainiert Söhne seiner besten Freunde Mike Stewart wurde mit ihren Vätern in Villach zweimal Meister. Jetzt coacht er die Söhne Benjamin Lanzinger und Christof Kromp in Wien. Von Martin Huber 08.10.2026, 06:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Familienbande bei den Eishockey-Cracks der Vienna Capitals!

Trainer Mike Stewart wurde als beinharter Verteidiger mit den Vätern von Benjamin Lanzinger und Christof Kromp in Villach zweimal Meister. Jetzt trainiert der Kanadier die Söhne seiner besten Freunde in Wien.

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"Eine verrückte Eishockey-Story", sagt Stewart zu "Heute". "Als ich nach Wien kam, kannte ich echt niemanden. Nur diese zwei Jungs – seitdem sie Gehen lernten."

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"Papa-Bonus gibt es bei mir keinen"

Stewart bat Lanzinger und Kromp zu einer Aussprache. Seine Botschaft war klar: "Papa-Bonus gibt es bei mir keinen. Ihr kriegt nichts geschenkt. Ich werde sogar noch härter zu euch sein."

Kromp hält die klare Linie für richtig. "Hart war Mike schon als Profi, ein Mentalitätsspieler, der für das Grobe zuständig war. Heute als Trainer ist er noch härter – und dabei fair. Ich will auch keinen Bonus. Ich will mir alles selbst erarbeiten."

Rafael Rotter an der Alten Donau i ?

Mit Mini-Schlägern in der Kabine

Mit Mini-Schlägern durften Lanzinger und Kromp als Kinder nach den Spielen zu ihren Vätern Günter und Wolfgang, dem legendären Postler-Sturm, in die VSV-Kabine. "Dann haben unsere Matches begonnen", grinst er.

Lanzinger erinnert sich im Talk mit "Heute": "Der Sohn von Mike war mein bester Freund. Ich war fast jeden Tag bei ihm daheim." Sein Vater Günther saß neun Jahre in der Kabine direkt neben Stewart. "Unsere Freundschaft hat bis heute gehalten", sagt Stewart. "Auch unsere Frauen und Kinder sind immer noch gute Freunde."

Wie haben die Väter reagiert, als sie von der kuriosen Trainer-Konstellation erfuhren? "Beide haben nur gelacht." Nach zwei Caps-Siegen in Serie lacht auch Stewart.