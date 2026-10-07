i Moderatorin Laura Wontorra turtelt mit ihrem Partner Riccardo Basile. Imago Images, Instagram Nachwuchs bei TV-Beauty Kein Jahr zusammen – Wontorra teilt süße Baby-News Baby-News bei Laura Wontorra! Die Sportmoderatorin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Riccardo Basile ihr erstes Kind. Von Sport Heute 07.10.2026, 17:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laura Wontorra und Riccardo Basile erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wie die "Bild" berichtet, ist die 37-jährige Sportmoderatorin schwanger. Das Baby soll im Frühjahr 2027 zur Welt kommen.

Für Wontorra und den 34-jährigen Basile beginnt damit schon relativ früh in ihrer Beziehung ein neues Kapitel. Familie, Freunde und Kollegen sollen bereits über die Schwangerschaft informiert sein.

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Besonders bemerkenswert: Während Wontorra im Sommer bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV vor der Kamera stand, war sie laut dem Bericht bereits schwanger. Damals war davon öffentlich allerdings noch nichts bekannt.

Basile besuchte seine Partnerin während der WM unter anderem in New York. Dort wurde das Paar gemeinsam in Manhattan gesehen. Aktuell sollen die beiden gemeinsam Urlaub machen.

Wontorra und Basile kennen sich bereits seit mehreren Jahren und waren lange miteinander befreundet. Auch Wontorras Vater Jörg kennt den Moderator gut. Der langjährige Sportjournalist arbeitete einst bei Sky mit Basile zusammen und galt für diesen als wichtiger Mentor.

Aus der Freundschaft zwischen Wontorra und Basile wurde schließlich Anfang 2026 eine Beziehung. Bei einer Veranstaltung im Februar sollen sich die beiden nähergekommen sein. Seither führen sie ihre Beziehung zwischen München und Köln.

Beruflich sind beide weiterhin im Sport- und TV-Bereich aktiv. Wontorra wechselte zuletzt von DAZN zu RTL und Sky und arbeitet zudem für MagentaTV. Basile steht unter anderem für Sky und RTL vor der Kamera. Im Frühjahr 2027 wartet auf das Moderatoren-Paar nun erstmals Nachwuchs.