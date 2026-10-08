i Zverev ist wohl bald die Nummer 1 der Tennis-Welt, seit 2025 konnte er Sinner und Alcaraz aber nicht mehr schlagen. Seine Bilanz gegen das Duo in diesem Zeitraum lautet 0:11. Imago Krönung mit Makel Zverev gegen Sinner 0:10, aber bald die Nummer 1 Alexander Zverev hat alle Chancen, bald die Nummer eins der Tennis-Welt zu werden. Seine Bilanz gegen die Top-Ten ist aber miserabel. Von Sport Heute 08.10.2026, 06:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch steht Jannik Sinner an der Spitze der Weltrangliste. Durch das verletzungsbedingte vorzeitige Saison-Aus des Italieners ist die Tür für Zverev allerdings ganz weit offen.

Sinner kann in diesem Jahr keine Punkte mehr verteidigen, während Zverev deutlich weniger Zähler verliert. Aktuell führt Sinner noch mit 11.000 Punkten vor Zverev mit 9720. Doch der Vorsprung wird in den kommenden Wochen immer mehr schwinden.

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Nummer 1 in Wien?

Beim ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle (24.10. bis 1.11.) kann Zverev frühestens am Italiener vorbeiziehen. Dem zweifachen Grand-Slam-Sieger genügt aber auch schon ein Erfolg zum Auftakt des Masters in Shanghai, um spätestens am Jahresende als erster Deutscher seit Boris Becker die Spitze zu erklimmen.

Dich wie gut ist Zverev wirklich? Seine Bilanz gegen die besten der Welt ist jedenfalls überschaubar. Seit Anfang 2025 steht er gegen Top-10-Gegner bei nur sechs Siegen und 19 Niederlagen. Eine positive Bilanz in diesem Zeitraum hat er nur gegen Ben Shelton.

0:10 gegen Sinner

Zverevs Ausbeute gegen Sinner ist erschreckend. Der letzte Sieg gegen die Noch-Nummer-1 gelang ihm bei den US Open 2023, seitdem lautet die Bilanz 0:10, seit 2025 steht es 0:9.

Alexander Zverev hat seit 2025 gegen die Top-10-Spieler nur gegen Ben Shelton eine positive Bilanz. Gegen Jannik Sinner verlor er neun Partien, gewann keine einzige. Imago

Dennoch heißt die neue Nummer 1 wohl bald Alexander Zverev.