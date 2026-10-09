i Alexander Zverev Reuters Deutscher am Tennis-Thron Fix! Zverev nach Sieg neue Nummer 1 der Weltrangliste Alexander Zverev schreibt Tennis-Geschichte! Der Deutsche wird das Jahr 2026 erstmals als Nummer eins der Weltrangliste beenden. Von Sport Heute 09.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alexander Zverev hat es geschafft! Der deutsche Tennis-Star wird das Jahr 2026 erstmals als Nummer eins der Weltrangliste beenden. Mit seinem Auftaktsieg beim ATP-1000-Turnier in Shanghai machte der 29-Jährige den Sprung an die Spitze perfekt.

Zverev setzte sich gegen den Chinesen Yibing Wu mit 6:4 und 7:6 (7:3) durch. Damit steht rechnerisch fest, dass der Deutsche zum Jahresende nicht mehr von der Spitze verdrängt werden kann.

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Der 29-Jährige löst damit Jannik Sinner ab. Der Südtiroler musste seine Saison aufgrund anhaltender Knieprobleme vorzeitig beenden. Auch der Spanier Carlos Alcaraz kann Zverev im Rennen um die Jahresendführung nicht mehr einholen.

Für den Deutschen könnte der Sprung auf den Tennis-Thron sogar schon früher erfolgen. Sollte Zverev das Masters-Turnier in Shanghai gewinnen und anschließend beim ATP-Turnier in Wien zumindest das Halbfinale erreichen, könnte er bereits Anfang November die Weltrangliste anführen.

Auch bei einer Finalniederlage in Shanghai wäre der vorzeitige Sprung an die Spitze noch möglich. Dafür müsste Zverev allerdings das Turnier in der Wiener Stadthalle gewinnen.

Unabhängig davon steht bereits ein historischer Erfolg fest: Zverev wird der erste Deutsche seit Boris Becker im Jahr 1991 sein, der die Tennis-Weltrangliste anführt.