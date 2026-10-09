i Zeb Powell feiert seine neue Burton-Kollektion in Wien. Dean Blotto Gray for Burton Neue Kollektion mit Burton Snowboard-Star Zeb Powell begeistert Fans in Wien Snowboard-Star Zeb Powell besuchte seine Fans in Wien. Mit dabei hatte der US-Amerikaner eine neue Kollektion, die seinen eigenen Stil aufgreift. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 12:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Snowboard-Fans konnten Zeb Powell kürzlich im Blue-Tomato-Shop in der Wiener Neubaugasse treffen. Der 26-jährige US-Amerikaner stellte dort die neue Burton-Kollektion "Zeb’s Closet" vor.

Die Linie ist nach seinem eigenen Kleiderschrank benannt und orientiert sich an Outfits, die Powell selbst auf dem Berg und in seiner Freizeit trägt.

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"Die Kollektion heißt 'Zeb’s Closet', weil es genau das ist, was ich selbst tragen würde – sowohl auf dem Berg als auch abseits davon", sagt Powell.

"Ich habe Snowboarden schon immer als eine Form des Selbstausdrucks gesehen, und ich wollte, dass diese Kollektion dieselbe Energie für alle Rider da draußen ausstrahlt – damit sie damit abrocken, sie nach Belieben mixen und zu ihrem eigenen Stil machen können."

Baggy-Look für die Piste

Zum Sortiment gehören unter anderem Hoodies, Rugby-Shirts, T-Shirts, Jerseys, Shorts und Hosen. Dazu kommen wasserdichte Oberbekleidung und eine wendbare, gefütterte Weste. Auffällig sind die weit geschnittenen Formen, die zu Powells persönlichem Stil gehören und viel Bewegungsfreiheit bieten sollen (siehe Bildergalerie oben).

Die Kleidungsstücke können miteinander kombiniert und sowohl beim Snowboarden als auch im Alltag getragen werden. "Zeb’s Closet" ist die erste weltweit erhältliche Bekleidungs- und Oberbekleidungslinie, die Burton gemeinsam mit Powell entwickelt hat.

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Powell stammt aus Waynesville im US-Bundesstaat North Carolina. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er 2020 bei den Winter X Games in Aspen. Dort gewann er Gold im Wettbewerb Knuckle Huck. Bekannt wurde er nicht nur durch Wettkämpfe, sondern auch durch Videos, in denen er seinen verspielten und technisch anspruchsvollen Fahrstil zeigt.