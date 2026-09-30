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Hola, Wien! Eine spanische Modemarke hat sich mitten im ersten Bezirk niedergelassen.
Hola, Wien! Eine spanische Modemarke hat sich mitten im ersten Bezirk niedergelassen.
ALOHAS
Endlich in Wien!

Dieses trendige Schuh-Label eröffnet ersten Store

Neue Schuhe gefällig? Dafür gibt es in der Wiener Innenstadt jetzt eine neue Adresse. Alohas hat seinen ersten eigenen Store in Österreich eröffnet.
Artiola Zhabota
Von Artiola Zhabota
30.09.2026, 13:06
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Bisher hieß es für österreichische Fans: online stöbern, bestellen und hoffen, dass der neue Lieblingsschuh auch wirklich passt. Damit ist jetzt Schluss: Die spanische Modemarke Alohas ist erstmals mit einem eigenen Geschäft in Österreich vertreten – und hat sich dafür eine prominente Adresse mitten in Wien ausgesucht.

Diese Mode gibt es nur in London – und jetzt auch Wien >>>

Seit Ende August können Kunden die Kollektionen in der Brandstätte 8 im 1. Bezirk nicht mehr nur auf dem Bildschirm ansehen, sondern direkt vor Ort entdecken, anprobieren und mit nach Hause nehmen.

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Fashion-Brand zieht in die Wiener City

Mit dem neuen Geschäft setzt Alohas seine internationale Expansion fort. Wien reiht sich damit in eine Liste von Metropolen ein, in denen die spanische Marke bereits eigene Standorte betreibt. Dazu zählen unter anderem Barcelona, Madrid, Paris, London, Amsterdam, Kopenhagen, Mailand und New York. In Los Angeles ist die Marke außerdem mit einem Pop-up vertreten.

Für Österreich ist der Schritt dennoch eine Premiere: Erstmals bekommt das Sortiment hierzulande eine dauerhafte physische Adresse. Vor allem für Kunden, die Schuhe lieber anprobieren, statt mehrere Größen auf Verdacht zu bestellen, dürfte das interessant sein.

Jetzt gibt es auch Handtaschen

Wer die spanische Modemarke bisher vor allem wegen ihrer Schuhe kannte, findet inzwischen noch etwas anderes im Sortiment. Mit den "Hilma Bags" wagt sich die Marke erstmals in eine neue Produktkategorie. Die erste eigene Handtaschenkollektion markiert für das Unternehmen den Einstieg in den Accessoire-Bereich.

AZ,Akt. 30.09.2026, 13:33, 30.09.2026, 13:06
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