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Flensburg-Ranking: Porsche-Fahrer führen mit Abstand
Flensburg-Ranking: Porsche-Fahrer führen mit Abstand
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Die größten Verkehrssünder

Rowdy-Ranking: Drei bekannte Marken führen Tabelle an

Wer PS-starke Autos fährt, landet öfter in der Verkehrssünderkartei. Eine neue Auswertung zeigt, welche Marken besonders auffallen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
24.09.2026, 09:26
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Das Vergleichsportal Verivox hat untersucht, welche Autofahrer am häufigsten Punkte in Flensburg sammeln.

Das Ergebnis ist eindeutig: Wer einen Porsche fährt, hat deutlich öfter Einträge im Fahreignungsregister als der Durchschnitt.

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Konkret liegen Porsche-Fahrer laut der Auswertung 71 Prozent über dem Durchschnitt – ein einsamer Spitzenplatz. Die Daten basieren auf den Angaben von Verbrauchern, die über Verivox eine Kfz-Versicherung abschließen*.

Auf Platz zwei folgen mit deutlichem Abstand Fahrer von Range Rovern, die 29 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Dicht dahinter landen Tesla-Fahrer mit 26 Prozent. Auch BMW- und Audi-Fahrer fallen überdurchschnittlich oft mit Regelverstößen auf.

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Die Marken der Punktesünder: Porsche-Fahrer führen mit Abstand
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Verivox

Geschwindigkeit als Hauptgrund

"Dass vor allem Hersteller PS-starker Autos im Punktesünder-Ranking vorne landen, ist kein Zufall", erklärte Aljoscha Ziller von Verivox. "Bei Unfällen kann überhöhte Geschwindigkeit als Mitschuld gelten – selbst, wenn der zu schnelle Fahrer den Unfall nicht verursacht hat. Die Versicherung kann dann die Leistung kürzen."

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Auf den hintersten Rängen des Marken-Rankings landen Mitsubishi mit 27 Prozent unter Schnitt, Suzuki (25 Prozent unter Schnitt) und Honda (24 Prozent unter Schnitt).

    *Analysiert wurden die 100 Pkw-Modelle und die 30 Pkw-Marken mit den meisten Versicherungsabschlüssen über Verivox in den vergangenen fünf Jahren. Verivox hat die Angaben anonymisiert ausgewertet.

    red,24.09.2026, 09:26
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