Rowdy-Ranking: Drei bekannte Marken führen Tabelle an

Das Vergleichsportal Verivox hat untersucht, welche Autofahrer am häufigsten Punkte in Flensburg sammeln.
Das Ergebnis ist eindeutig: Wer einen Porsche fährt, hat deutlich öfter Einträge im Fahreignungsregister als der Durchschnitt.
Konkret liegen Porsche-Fahrer laut der Auswertung 71 Prozent über dem Durchschnitt – ein einsamer Spitzenplatz. Die Daten basieren auf den Angaben von Verbrauchern, die über Verivox eine Kfz-Versicherung abschließen*.
Auf Platz zwei folgen mit deutlichem Abstand Fahrer von Range Rovern, die 29 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Dicht dahinter landen Tesla-Fahrer mit 26 Prozent. Auch BMW- und Audi-Fahrer fallen überdurchschnittlich oft mit Regelverstößen auf.
"Dass vor allem Hersteller PS-starker Autos im Punktesünder-Ranking vorne landen, ist kein Zufall", erklärte Aljoscha Ziller von Verivox. "Bei Unfällen kann überhöhte Geschwindigkeit als Mitschuld gelten – selbst, wenn der zu schnelle Fahrer den Unfall nicht verursacht hat. Die Versicherung kann dann die Leistung kürzen."
Auf den hintersten Rängen des Marken-Rankings landen Mitsubishi mit 27 Prozent unter Schnitt, Suzuki (25 Prozent unter Schnitt) und Honda (24 Prozent unter Schnitt).
*Analysiert wurden die 100 Pkw-Modelle und die 30 Pkw-Marken mit den meisten Versicherungsabschlüssen über Verivox in den vergangenen fünf Jahren. Verivox hat die Angaben anonymisiert ausgewertet.