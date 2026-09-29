i Insgesamt 5.000 Stück werden in Österreich über die Social-Media-Kanäle verlost. Lidl Croissant für den Nacken Lidl überrascht zur Pariser Fashion Week alle Mode-Fans Ein Croissant als Nackenkissen? Lidl bringt zur Pariser Fashion Week ein ungewöhnliches Reise-Gadget auf den Markt. Von Heute Life 29.09.2026, 12:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Croissant landet nicht nur auf dem Frühstücksteller, sondern jetzt auch im Nacken: Lidl hat zur Pariser Fashion Week ein ungewöhnliches Nackenkissen vorgestellt. Das "NeckCroissant" sieht dabei bewusst wie das bekannte Croissant aus der Backstation aus.

Das limitierte Reise-Gadget wurde laut Lidl auf einem Flug nach Paris präsentiert. Optisch soll das Kissen dem Original zum Verwechseln ähnlich sehen – gegessen werden kann es allerdings nicht.

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5.000 Stück werden verlost

Auch in Österreich soll das ungewöhnliche Accessoire erhältlich sein. Ab 2. Oktober 2026 verlost Lidl nach eigenen Angaben insgesamt 5.000 Stück über seine Social-Media-Kanäle. Die Aktion läuft gleichzeitig in insgesamt 25 europäischen Ländern.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein eingebauter digitaler Gutschein: Im Kissen steckt ein Coupon für die Lidl-Plus-App. Dieser kann in den Filialen gegen ein echtes, ofenfrisches Croissant eingelöst werden.

45 Minuten Pause

Auch bei der Pariser Fashion Week kam das Croissant-Kissen zum Einsatz. Lidl richtete für Besucher einen sogenannten "Nap Room" ein. Dort konnten VIPs und Fashion-Fans rund 45 Minuten entspannen. Nach der Pause wartete als Snack ein echtes Croissant. Damit wollte Lidl die eigene Backstation mit dem Lifestyle rund um die Modewoche verbinden.

Das "NeckCroissant" sieht aus wie ein echtes Lidl-Croissant, ist aber als Nackenkissen für unterwegs gedacht. Lidl

Ob das "NeckCroissant" allerdings tatsächlich zum neuen Reise-Must-have wird, dürfte sich spätestens nach dem Start der Verlosung zeigen.