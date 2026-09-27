i Für gepflegte Köpfe im Schulalltag sorgt die Weidenrinde-Linie von RAUSCH: Sanfte Pflege für Kinder, die auch Eltern begeistert. (c) 2018 Maria Burmistrova/Shutterstock Weidenrinde-Linie von RAUSCH Kopfchaos im Schulalltag: Diese Pflege hilft Schule, Freunde, Nachmittagsprogramm – und bitte keine juckende Kopfhaut. Wie RAUSCH Weidenrinde – Linie gepflegt durch den Schulalltag begleitet. Von Irma Basagic 28.09.2026, 00:05 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schulalltag mit Nebenwirkungen: Ob im Klassenzimmer, in der Pause oder bei der Nachmittagsbetreuung: Wo Kinder eng zusammenkommen, gibt es für sie einiges zu entdecken. Doch fettige Schuppen, Hautreizungen und Juckreiz – und im schlimmsten Fall Kopfläuse – sollen nicht dazu gehören.

Enger Kontakt in der Schule – gepflegte Köpfe gefragt

Denn wo viele Kinder ihre Köpfe zusammenstecken, können die kleinen Plagegeister schnell zum großen Familienthema werden. Genau hier setzt RAUSCH an. Die bewährte Weidenrinde-Linie verbindet Haar- und Kopfhautpflege mit einer milden Schutzmaßnahme gegen Kopflausbefall.

Und für die besonders sanfte Pflege danach gibt es das Volumen-Shampoo mit Malve, das speziell auch für Kinder geeignet ist.

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Weidenrinde: Wenn die Kopfhaut Unterstützung braucht

Juckreiz kann viele Ursachen haben. Gerade beanspruchte Kopfhaut braucht deshalb eine Pflege, die gründlich und gleichzeitig angenehm ist.

Das RAUSCH Spezial-Shampoo mit Weidenrinde wurde für fettige Schuppen, Hautreizungen und Juckreiz entwickelt. Extrakte aus Weidenrinde und Thymian beruhigen die Kopfhaut und unterstützen ihre natürlichen Funktionen.

Bei zweiwöchiger Anwendung des Spezial-Shampoos und zwei- bis viermal wöchentlicher Anwendung der gesamten Spezial-Linie wurde der Juckreiz laut RAUSCH signifikant um 47 Prozent reduziert.*

Für Familien besonders interessant: Ergänzend eingesetzt bietet die Weidenrinde-Linie außerdem eine milde Schutzmaßnahme gegen Kopflausbefall. In einer Langzeitbeobachtung blieben 82 Prozent der Testpersonen mit Kontakt zu Kopflaus-betroffenen Kindern selbst frei von Befall.**

Ein kleines Pflege-Team für Kinderköpfe

Das Shampoo muss dabei nicht alleine ran. RAUSCH hat rund um die Weidenrinde eine komplette Pflegeroutine entwickelt.

Das Spezial-Shampoo mit Weidenrinde reinigt und pflegt die Kopfhaut. Danach sorgt der Spezial-Conditioner mit Weidenrinde für geschmeidiges, gepflegtes Haar. Das Spezial-Spray mit Weidenrinde bringt zwischendurch Frische und ergänzt die Wirkung des Shampoos.

So lässt sich die Linie unkompliziert in die Familienroutine integrieren – gerade dann praktisch, wenn nach den Ferien wieder Schule, Hausübungen, Hobbys und Freizeit unter einen Hut gebracht werden müssen.

Und wenn die Läuse doch einmal da sind?

Auch die beste Vorbereitung kann keinen Kopflausbefall garantiert verhindern. Ist ein Kind betroffen, muss der Befall entsprechend behandelt werden.

Ist der Kopf anschließend wieder lausfrei, kommt bei RAUSCH die Malve ins Spiel. Das Volumen-Shampoo mit Malve wurde speziell auch für Kinder entwickelt und reinigt besonders mild.

Ein Detail dürfte vor allem beim Haarewaschen für Frieden im Badezimmer sorgen: Das Shampoo brennt nicht in den Augen.

Die vegane und silikonfreie Formel enthält Extrakte aus Malvenblüten, Lindenblüten und Bio-Quinoa. 90 Prozent der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Das Shampoo stärkt das Haar, schenkt natürliches Volumen und ist dank seiner milden Rezeptur für die ganze Familie geeignet.

Pflege-Routine von RAUSCH beinhaltet: RAUSCH Spezial-Shampoo mit Weidenrinde (200 ml)

RAUSCH Spezial-Conditioner mit Weidenrinde (200 ml)

RAUSCH Spezial-Spray mit Weidenrinde (100 ml)

RAUSCH Volumen-Shampoo mit Malve (200 ml)

RAUSCH Volumen-Spray mit Malve (100 ml)

Weniger Kopfzerbrechen im Schulalltag

Natürlich gehören zum Schulalltag Hefte, Stifte, Jausenbox und Schultasche. Eine passende Haar- und Kopfhautpflege kann aber ebenfalls einen fixen Platz in der Familienroutine bekommen.

Mit der Weidenrinde-Linie setzt RAUSCH auf bewährte Kopfhautpflege und eine milde Schutzmaßnahme gegen Kopflausbefall. Die Malve-Linie übernimmt anschließend die besonders sanfte Pflege – auch für empfindliche Kinderköpfe.

Malve-Shampoo auf einen Blick: Besonders mild, auch für Kinder geeignet

Brennt nicht in den Augen

Mit 90 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs

Hergestellt in der Schweiz, 100 % recycelte PET-Verpackung

Jetzt die Weidenrinde- und Malve-Produkte von RAUSCH entdecken.

RAUSCH-Produkte sind im Einzelhandel bei BIPA und DM erhältlich.

Weitere Infos zu RAUSCH findest du hier: https://rausch.ch/de-de

* Nach zweiwöchiger Anwendung des RAUSCH Spezial-Shampoos mit Weidenrinde und zwei- bis viermal wöchentlicher Anwendung der gesamten Spezial-Linie wurde der Juckreiz signifikant um 47 % reduziert.

** 82 % der 2.200 Testpersonen einer Langzeitbeobachtung über zehn Jahre, die selbst keine Kopfläuse hatten, aber mit läusebefallenen Kindern in Kontakt waren, wurden nicht von Kopfläusen befallen.