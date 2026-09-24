i ACHSELKUSS von Vetiver Foto: Achselkuss ACHSELKUSS Ein Deo wie ein Kuss: Gewinne Deocreme von Vetiver Erdig, aber nicht schwer. Frisch, aber nicht flüchtig. Ein Duft, der bleibt. Wir verlosen 10 x 1 Deocreme ACHSELKUSS von Vetiver. Von Irma Basagic 24.09.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Ab Oktober erhältlich unter achselkuss.at und im ausgewählten Fachhandel. Die ersten Dosen erscheinen anlässlich des Jubiläums in limitierter Auflage mit einem "10 Jahre"-Sonderetikett.

10 Jahre ACHSELKUSS

Aus einer Idee wurden zehn Jahre ACHSELKUSS. Seit den ersten Dosen im Jahr 2016 ist die österreichische Naturkosmetikmarke gewachsen und hat sich stets weiterentwickelt. Geblieben ist der Anspruch, mit dem alles begann: natürliche Körperpflege, die zuverlässig wirkt und sanft pflegt.

i ?

Die Deocremes sind vegan, unisex und schützen zuverlässig bis zu 24 Stunden vor Schweißgeruch – ganz ohne Aluminium, Parabene oder Alkohol. Hochwertige, sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe und viel Handarbeit in Österreich gehören dabei seit jeher zu ACHSELKUSS.

Mit Vetiver kommt im Jubiläumsjahr nun eine Duftrichtung hinzu, die zeigt: Auch nach zehn Jahren gibt es noch neue Höhen zu entdecken.

Weitere Informationen zu ACHSELKUSS findest du hier: https://achselkuss.at/

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 08. Oktober 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.