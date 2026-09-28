i In der Wiener Seitzergasse bringt Hackett London erstmals seine exklusive Nº14-Savile-Row-Linie in die österreichische Hauptstadt. Hackett London Hackett eröffnet Store Diese Mode gibt es nur in London – und jetzt auch Wien Hackett London eröffnet in der Seitzergasse einen neuen Wiener Store – mit der Nº14-Savile-Row-Linie und persönlichem Maßservice. Von Christine Scharfetter 28.09.2026, 12:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien bekommt einen neuen Namen für anspruchsvolle Herrenmode: Hackett London eröffnet in der Seitzergasse 1–3 im ersten Bezirk einen Store. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur klassische britische Eleganz, sondern vor allem die hochwertigste Linie der Marke: Hackett Nº14 Savile Row.

Nach der Londoner Bond Street ist Wien erst der zweite Standort, an dem diese exklusive Kollektion angeboten wird. Dazu kommt ein Personal-Tailoring-Service, bei dem Kunden Passform, Stil und Stoff individuell zusammenstellen können.

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Vintage trifft auf moderne Eleganz

Auch beim Store selbst setzt Hackett auf britisches Flair. Das Interieur verbindet traditionelle Elemente mit einem bewusst verspielten Look. Vintage-Stücke aus Antiquitätenmärkten treffen auf farbenfrohe Bilderrahmen und sollen dem Geschäft einen individuellen Charakter verleihen.

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Damit will die Marke ihre britische Herkunft nicht nur über die Kleidung vermitteln, sondern auch über das Einkaufserlebnis.

Maßanzug statt Mode von der Stange

Die Nº14-Savile-Row-Kollektion steht für die formellste Seite von Hackett. Die Linie orientiert sich an den Traditionen der britischen Schneiderkunst und setzt laut Unternehmen auf hochwertige Stoffe sowie präzise Verarbeitung.

Beim Personal Tailoring geht es anschließend um die Details: Kunden können die Passform anpassen und Stoffe sowie Stil individuell auswählen. Damit rückt der klassische Gedanke des persönlichen Schneiderns stärker in den Mittelpunkt.

Wien wird zum Expansionsziel

Für Hackett ist die Eröffnung Teil der europäischen Expansion. Wien sei aufgrund seines kulturellen Erbes und seines ausgeprägten Qualitätssinns eine wichtige Destination, heißt es aus dem Unternehmen.

"Mit Hackett Nº14 Savile Row in Wien erreichen wir einen wichtigen Meilenstein unserer europäischen Expansion", sagt Dan Slater, Chief Retail Officer von Hackett London. Die Marke wolle klassische britische Schneidertradition mit einer zeitgemäßen Perspektive auf Herrenmode verbinden.