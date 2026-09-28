i Wieder dreht der Streaming-Gigant an der Preisschraube. pixabay.com, zVg Mail an Kunden ist da Netflix wird teurer – Kunden müssen jetzt reagieren Netflix erhöht in Österreich die Abo-Preise. Kunden werden nun per Mail informiert - und müssen die Änderung aktiv akzeptieren. Von Österreich Heute 28.09.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unangenehme Post in den Mailordnern der Kunden: In wenigen Wochen wird Netflix wieder teurer. "Vielen Dank, dass Sie sich von uns unterhalten lassen", heißt es gleich zu Beginn.

Alle drei Abos werden teurer

Betroffen sind alle drei derzeit in Österreich verfügbaren Abo-Modelle. Jeweils zwei Euro mehr werden künftig pro Monat fällig.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Beim Basis-Abo steigt der Preis von bisher 8,99 Euro auf 10,99 Euro monatlich. Das Standard-Abo mit Full-HD-Bild kostet künftig 15,99 statt 13,99 Euro.

Am tiefsten müssen Premium-Kunden ins Geldbörsel greifen. Das Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound verteuert sich von 19,99 auf 21,99 Euro pro Monat.

Netflix erklärt die Preiserhöhungen mit dem eigenen Angebot. "Da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich erhöhen, bitten wir sie gelegentlich, etwas mehr zu bezahlen", hieß es dazu vom Unternehmen.

Kunden müssen aktiv werden

Mit der Information allein ist es allerdings nicht getan. Netflix fordert die betroffenen Kunden in der Nachricht dazu auf, selbst aktiv zu werden.

"So setzen Sie Ihre Mitgliedschaft fort", steht in der Nachricht, "öffnen Sie Netflix und klicken Sie auf 'Neuen Preis akzeptieren' oder besuchen Sie Ihren Konto-Bereich, um mehr über andere Abo-Optionen zu erfahren."

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Damit sollten Netflix-Kunden die Nachricht nicht einfach ignorieren, sondern sich mit ihrem Abo und den verfügbaren Möglichkeiten beschäftigen.

Werbe-Abo soll 2027 kommen

Eine günstigere Variante mit Werbung steht Kunden in Österreich derzeit noch nicht zur Verfügung. Das Werbe-Abo soll erst 2027 nach Österreich kommen.

Die Bilder des Tages i ?

In Deutschland ist dieses Modell bereits verfügbar. Auch dort steigen die Kosten: Der monatliche Preis erhöht sich von 4,99 auf 6,99 Euro.

Für österreichische Kunden bedeutet die aktuelle Änderung jedenfalls: Wer sein bisheriges Netflix-Abo weiterführen will, muss künftig jeden Monat zwei Euro mehr bezahlen.