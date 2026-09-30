i Anfang Oktober verwandelt sich die Marx Halle wieder in ein Paradies für Designfans und Schatzsucher. Philipp Lipiarski Wochenend-Tipps in Wien Nur zwei Tage! Dieser Design-Hotspot kommt nach Wien Mode, Schmuck, Keramik und jede Menge Street Food: Am 3. und 4. Oktober gibt es in der Wiener Marx Halle wieder einiges zu entdecken.

Artiola Zhabota Von Heute Life und 30.09.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen wird es langsam kühler, drinnen darf gestöbert, probiert und entdeckt werden: Anfang Oktober verwandelt sich die Wiener Marx Halle wieder in einen riesigen Treffpunkt für alle, die lieber nach besonderen Einzelstücken suchen, als sich durch die immer gleichen Kleiderstangen großer Ketten zu wühlen. Am 3. und 4. Oktober lädt Edelstoff zu seinem Herbstmarkt – und bringt dafür 170 ausgewählte Labels aus Österreich und dem Ausland zusammen.

Hinter jedem Stand steckt eine Geschichte

Seit mittlerweile knapp 15 Jahren verstehen die Gründerinnen Sabine Hofstätter und Simone Aichholzer ihren Designmarkt als Bühne für unabhängige Kreative und kleine Manufakturen. Statt möglichst viele Aussteller unter ein Dach zu bringen, wird im Vorfeld ausgewählt.

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Diesen riesigen Designmarkt solltest du nicht verpassen i ?

Im Mittelpunkt stehen laut Veranstaltern eigenständige Ideen, hochwertige Kleinserien, nachvollziehbare Herstellung und Handwerk. Damit auch Stammgäste nicht jedes Mal vor denselben Ständen landen, sind bei den Märkten regelmäßig rund 35 bis 45 Labels zum ersten Mal dabei: "Wir möchten Labels zeigen, die eine eigene Handschrift haben, bei denen Qualität und Handwerk im Mittelpunkt stehen und hinter deren Produkten Menschen und Geschichten stehen", erklärt Mitgründerin Hofstätter.

Das macht auch einen wesentlichen Teil des Konzepts aus: Wer ein Schmuckstück, eine Vase oder ein Kleid entdeckt, kann häufig direkt mit jenen Menschen sprechen, die es entworfen oder hergestellt haben.

Hier darfst du auch selbst kreativ werden

Nur schauen und kaufen wäre den Veranstaltern allerdings zu wenig: In einer eigenen Workshop-Area können Besucher deshalb selbst Hand anlegen. Einige Designer bringen außerdem Teile ihrer Werkstatt mit in die Halle und zeigen vor Ort, wie ihre Produkte entstehen. Wer nach dem Stöbern lieber abschalten möchte, findet auch Shiatsu- und Breema-Behandlungen im Programm.

Ein weiterer Bereich widmet sich Kleidung, die bereits ein erstes Leben hinter sich hat. Im kleinen Pre-Loved-Bereich werden ausgewählte Second-Hand-Stücke angeboten – darunter Teile aus den Kleiderschränken österreichischer Influencer.

1.000 Quadratmeter für den Hunger zwischendurch

Spätestens nach einigen Runden durch die Halle dürfte sich auch der Hunger melden. Dafür ist ein rund 1.000 Quadratmeter großer Street-Food-Bereich vorgesehen. Angekündigt sind unter anderem Naanbrüder, Pastaheld, Wrapstars, Piadina und Kimbo Dogs. Für Kaffee und Süßes sollen etwa GOTA Coffee, Cristina’s Backstube, Viki’s Sweets on Wheels und das Espressomobil sorgen. Bei Schönwetter kommt ein kleiner Outdoor-Bereich hinzu.