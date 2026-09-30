i Ein ukrainisches Influencer-Paar sorgte mit Aufnahmen aus einem omanischen Schildkröten-Schutzgebiet für Empörung. (Symbolbild) APA-Images / Action Press / Xavier Duarte Während sie Eier legt! Virales Video: Influencer sitzen auf Meeresschildkröte Influencer-Paar filmte sich im Oman, wie es auf einer Meeresschildkröte sitzt, die gerade Eier legt. Nun ermittelt die Umweltbehörde. Von Heute Tierisch 30.09.2026, 08:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Video aus dem Oman sorgt derzeit für heftige Reaktionen: Im omanischen Ras Al Hadd filmte sich ein ukrainisches Influencer-Paar dabei, wie es eine Meeresschildkröte während der Eiablage störte.

Fitness-Influencer Vadym Oleynik, 32, und seine Verlobte Olena Kravchenko sollen sich in einem geschützten Schildkrötengebiet aufgehalten haben. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Oleynik auf dem Rücken des Tieres sitzt und es festhält, während die Schildkröte versucht, ihre Eier abzulegen.

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Das Tier wehrt sich sichtbar gegen die Situation. Oleynik lacht und greift nach der Schildkröte. Genauso ist Kravchenko in den Aufnahmen zu sehen, wie sie mit vollem Körpergewicht auf dem Tier sitzt. Auch Schildkrötenbabys werden von dem Paar in die Hände genommen und für Fotos präsentiert. Die Aufnahmen verbreiteten sich anschließend in sozialen Medien und lösten heftige Kritik aus.

Behörde schaltet sich ein

Die omanische Umweltbehörde verfolgte die kursierenden Videos nach eigenen Angaben aufmerksam. Das Verhalten wertete sie als Verstoß gegen die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Tierwelt, wie "Gulf News" berichtet.

Die Behörde teilte mit, dass sie "notwendige rechtliche Schritte gegen die betreffende Person" eingeleitet habe. Welche konkreten Konsequenzen den Influencern drohen, ist derzeit nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich im Umfeld des Ras-Al-Jinz-Schildkrötenreservats. Die Region zählt zu den wichtigen Nistgebieten für Meeresschildkröten im Oman. Gerade während der jährlichen Nistzeit gelten für Besucher strenge Regeln.

„Nicht berühren, nicht stören“

Die Behörden erinnerten deshalb erneut an die Vorgaben für Besucher. Schildkröten sollen weder berührt noch angefasst oder bei der Eiablage gestört werden. Touristen, Einwohner und andere Besucher werden aufgefordert, die Tiere ausschließlich aus sicherer Entfernung zu beobachten und den Anweisungen von Rangern und Führern zu folgen.

Auch mögliche Verstöße sollen gemeldet werden. Die Umweltbehörde betont, der Schutz der biologischen Vielfalt sei eine gemeinsame Verantwortung.

Seltenste Meeresschildkröte schwamm 5.200 Kilometer i ?

Video gelöscht, Kritik und ein "Fehler"

In den sozialen Netzwerken wurde das Verhalten des Paares massiv kritisiert. Unter Beiträgen Oleyniks fanden sich zahlreiche empörte Kommentare. Ein Nutzer forderte sogar "hohe Geldstrafen und eine Gefängnisstrafe". Ein anderer schrieb: "Es ist weder lustig noch cool, und es ist kein Witz."

Oleynik reagierte schließlich selbst auf die Kritik und entschuldigte sich öffentlich. Er erklärte, er habe der Schildkröte keinen Schaden zufügen wollen, und bezeichnete sein Verhalten als "Fehler". Das Video selbst wurde inzwischen gelöscht.