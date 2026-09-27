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Die Polizei führte einen Verkehrsschwerpunkt durch. Archivbild.
Die Polizei führte einen Verkehrsschwerpunkt durch. Archivbild.
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Viel zu schnell unterwegs

Raser-Trio ist nun Führerschein und Boliden los

Bei Schwerpunktkontrollen gingen der Polizei nun drei Raser ins Netz. Sie mussten nicht nur ihre Führerscheine abgeben, auch die Autos sind weg.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
27.09.2026, 14:45
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Von für drei Betroffene folgenschweren Schwerpunktkontrollen in Vorarlberg berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Sonntag. Die Kontrollen seien in den vergangenen beiden Nächten – als vom 25. bis 27. September – durchgeführt worden, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Ziel war die Bekämpfung extremer Geschwindigkeitsübertretungen.

Im Zuge der Überwachungsmaßnahmen registrierten die Beamten neben mehreren geringfügigen Verkehrsdelikten drei gravierende Geschwindigkeitsübertretungen. Aufgrund der massiven Überschreitungen wurden drei Führerscheine an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

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Auch Fahrzeuge sind weg

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgte zudem die vorläufige Beschlagnahme aller drei beteiligten Fahrzeuge.

Gegen die betroffenen Personen wird bei den jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaften Anzeige erstattet.

mrr,Akt. 27.09.2026, 14:47, 27.09.2026, 14:45

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