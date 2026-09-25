i Schüler mit starken Deutsch-Defiziten mussten verpflichtend an der Sommerschule teilnehmen. iStock Bis zu 800 Euro Strafe Sommerschule geschwänzt – jetzt hagelt es Anzeigen Wer für die Sommerschule angemeldet ist, muss auch kommen. In Vorarlberg drohen Eltern nun Strafen von bis zu 800 Euro. Von Österreich Heute 25.09.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für tausende Kinder hieß es heuer in den letzten beiden Ferienwochen: Schulbank statt Freizeit. Doch nicht alle nahmen es mit der Anwesenheitspflicht genau. In Vorarlberg sind der Bildungsdirektion 31 Fälle bekannt, in denen Kinder mehr als drei Tage ungerechtfertigt in der Sommerschule fehlten.

Das kann für die Eltern teuer werden. Bei einer Verletzung der Schulpflicht droht eine Geldstrafe zwischen 150 und 800 Euro.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bereits 15 Anzeigen eingelangt

Bei den Bezirkshauptmannschaften sind bisher 15 Anzeigen eingelangt. Allein am Mittwoch kamen drei weitere dazu. Zehn Fälle betreffen den Bezirk Dornbirn, drei den Bezirk Bregenz und zwei den Bezirk Feldkirch.

Brisant: Nicht nur Kinder, die verpflichtend die Sommerschule besuchen mussten, sind betroffen. Auch freiwillig angemeldete Schüler finden sich unter den Fällen. Denn wer sein Kind freiwillig anmeldet, verpflichtet sich ebenfalls zum Besuch.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Nicht jedes Fernbleiben führt allerdings zu einer Meldung. Kinder, die nur ein oder zwei Tage ohne Entschuldigung fehlten oder krank waren, werden laut Bildungsdirektion nicht angezeigt.

3.000 Kinder allein in Vorarlberg

Insgesamt besuchten heuer rund 58.500 Schüler die Sommerschule, etwa 3.000 davon in Vorarlberg. Erstmals mussten auch Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen verpflichtend teilnehmen.

Die Bilder des Tages i ?

Im Vorfeld waren laut Bildungsministerium noch rund 1.800 Kinder und Jugendliche nicht angemeldet gewesen, obwohl sie die Sommerschule verpflichtend besuchen sollten.