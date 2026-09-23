Urne daheim statt am Friedhof! Das wollen die Neos

Was passiert nach dem Tod mit der Asche eines geliebten Menschen? In Vorarlberg gibt es dafür klare gesetzliche Vorgaben. Genau diese wollen die NEOS nun ändern und bringen das Thema in den Landtag, davon berichtet der ORF.
Es könnte zu einem großen Aufreger werden: Konkret geht es um die Aufbewahrung einer Urne zu Hause. Die NEOS fordern ein liberaleres Bestattungsgesetz. Die bisherige Verpflichtung, einen Teil der Asche auf einem Friedhof beizusetzen, soll gestrichen werden.
Damit könnten Angehörige künftig mehr Freiheit bei der Frage bekommen, wo die Asche eines Verstorbenen ihre letzte Ruhe findet. Nach dem Willen der NEOS soll nicht mehr zwingend ein Teil davon auf einem Friedhof beigesetzt werden müssen.
Die Entscheidung über den letzten Ruheort würde damit stärker bei den Betroffenen und ihren Familien liegen. Über die geforderte Änderung des Bestattungsgesetzes wird nun im Vorarlberger Landtag beraten.