Pkw überschlägt sich – Autofahrer (41) verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen in Nenzing. Gegen 6.30 Uhr war ein 41-jähriger Pkw-Lenker auf der L190 in Richtung Bludenz unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Wagen auf die linke Fahrbahnseite. Dort touchierte das Auto zunächst einen Straßenleitpflock und anschließend eine Leitschiene.
Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw bis auf die angrenzende Grünfläche geschleudert. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich auf der Seite liegen.
Der 41-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Der verletzte Lenker wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.