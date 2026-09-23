i Die NEOS sind dafür, dass die Urnen-Asche vollständig nach Hause mitgenommen werden darf. iStock ÖVP stellt sich quer Streit um Urnen-Asche – NEOS gegen "Friedhofszwang" Sollte man die Asche eines Verstorbenen vollständig zu Hause aufbewahren dürfen? In Vorarlberg sorgt diese Frage jetzt für politischen Zündstoff. Von Newsdesk Heute 23.09.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Vorarlberg wird ein kurioses Thema nun zur Streitfrage in der Landespolitik. Dabei geht es darum, wie viel von der Asche einer verstorbenen Person man in einer Urne in den eigenen vier Wänden haben darf.

Die bisherige Regelung im Bundesland sieht vor, dass man die halbe Asche mit nach Hause nehmen darf, der Rest hat auf einem offiziellen Friedhof oder einem Waldfriedhof zu bleiben. Die NEOS wollen dies nun per Antrag ändern. Wie die "Krone" berichtet, sei man durch den Fall eines Witwers, der die Asche seiner Frau nicht vollständig mit nach Hause nehmen durfte, auf die Thematik aufmerksam geworden.

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Pinke für mehr Selbstbestimmung

Laut den NEOS würde gerade dieses Beispiel zeigen, wie sehr das aktuelle Gesetz an der Lebensrealität vorbeigehen würde. In anderen Bundesländern und europäischen Nachbarländern sei es längst erlaubt, die gesamte Asche auf dem Kaminsims stehen zu haben.

Die Pinken wollen den "Friedhofszwang" beenden und sprechen sich für mehr Selbstbestimmung beim Abschiednehmen aus. Der Staat solle nicht entscheiden dürfen, wo ein Mensch seine letzte Ruhe finde.

ÖVP ist gegen Vorschlag

Eine andere Sicht auf das Thema hat die ÖVP. Die Volkspartei sieht den Friedhof "als geeigneten Treffpunkt für alle, die um einen Menschen trauern wollen". Das Erinnern dürfte nicht zu einer Privatveranstaltung im Wohnzimmer werden.

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Man argumentiere damit, dass nicht jeder Freund oder Bekannte einfach vor der Haustür einer Familie erscheinen könnte, um einer Person die letzte Ehre zu erweisen. Der ÖVP gehe es darum, dass "Pietät, gemeinsames Gedenken und Rücksicht auf alle Angehörigen" gewahrt bleiben. Somit dürfte der NEOS-Vorstoß im Landtag wenig Aussicht auf Erfolg haben.