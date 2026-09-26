i Auf dem Bauernhofe wurde Rindertuberkulose festgestellt (Sujetfoto). iStock Tiere mussten getötet werden Rinder-Tbc entdeckt: Hof im Bezirk Bregenz gesperrt Bei einer Untersuchung wurde ein Rind positiv auf Tuberkulose getestet. Drei weitere Tiere zeigten auffällige Reaktionen. Der Betrieb ist gesperrt. Von Österreich Heute 26.09.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Bregenz ist Rindertuberkulose (Tbc) nachgewiesen worden. Aufgefallen war das Tier bei einer Verkaufsuntersuchung.

Infiziertes Rind getötet

Beim sogenannten Hauttest reagierte das Rind auffällig. Daraufhin wurde es am Dienstag diagnostisch getötet. Eine anschließende PCR-Untersuchung brachte schließlich Gewissheit: Das Tier war tatsächlich mit Rindertuberkulose infiziert.

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Drei weitere Tiere auffällig

Daraufhin wurde der gesamte Bestand des Betriebs untersucht. Dabei zeigten drei weitere Rinder ebenfalls auffällige Reaktionen beim Hauttest, wie der ORF berichtet.

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Auch diese Tiere wurden zur weiteren Abklärung diagnostisch getötet. Der betroffene Betrieb bleibt bis auf Weiteres gesperrt.