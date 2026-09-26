Rinder-Tbc entdeckt: Hof im Bezirk Bregenz gesperrt

In einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Bregenz ist Rindertuberkulose (Tbc) nachgewiesen worden. Aufgefallen war das Tier bei einer Verkaufsuntersuchung.
Beim sogenannten Hauttest reagierte das Rind auffällig. Daraufhin wurde es am Dienstag diagnostisch getötet. Eine anschließende PCR-Untersuchung brachte schließlich Gewissheit: Das Tier war tatsächlich mit Rindertuberkulose infiziert.
Daraufhin wurde der gesamte Bestand des Betriebs untersucht. Dabei zeigten drei weitere Rinder ebenfalls auffällige Reaktionen beim Hauttest, wie der ORF berichtet.
Auch diese Tiere wurden zur weiteren Abklärung diagnostisch getötet. Der betroffene Betrieb bleibt bis auf Weiteres gesperrt.