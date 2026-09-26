StartseiteÖsterreichVorarlberg
Auf dem Bauernhofe wurde Rindertuberkulose festgestellt (Sujetfoto).
Auf dem Bauernhofe wurde Rindertuberkulose festgestellt (Sujetfoto).
iStock
Tiere mussten getötet werden

Rinder-Tbc entdeckt: Hof im Bezirk Bregenz gesperrt

Bei einer Untersuchung wurde ein Rind positiv auf Tuberkulose getestet. Drei weitere Tiere zeigten auffällige Reaktionen. Der Betrieb ist gesperrt.
Österreich Heute
Von Österreich Heute
26.09.2026, 10:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

In einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Bregenz ist Rindertuberkulose (Tbc) nachgewiesen worden. Aufgefallen war das Tier bei einer Verkaufsuntersuchung.

"Wird nicht reichen" – Nach Tbc-Fall 21 Rinder getötet

Infiziertes Rind getötet

Beim sogenannten Hauttest reagierte das Rind auffällig. Daraufhin wurde es am Dienstag diagnostisch getötet. Eine anschließende PCR-Untersuchung brachte schließlich Gewissheit: Das Tier war tatsächlich mit Rindertuberkulose infiziert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Drei weitere Tiere auffällig

Daraufhin wurde der gesamte Bestand des Betriebs untersucht. Dabei zeigten drei weitere Rinder ebenfalls auffällige Reaktionen beim Hauttest, wie der ORF berichtet.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichMail an uns
Alarm im Stall! Neues Virus befällt Österreichs Rinder

Auch diese Tiere wurden zur weiteren Abklärung diagnostisch getötet. Der betroffene Betrieb bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

red,26.09.2026, 10:15
Mehr zum Thema
NutztiereViehzuchtStall

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote