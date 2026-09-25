i Die Polizei sucht diesen Mann. LPD Vorarlberg, "Heute"-Montage Fahndung läuft Wenn du diesen Mann siehst, rufe sofort die Polizei Ein derzeit noch unbekannter Mann soll in Vorarlberg eine Bankomatkarte entwendet und damit Geld abgehoben haben. Nach ihm wird gefahndet. Von Newsdesk Heute 25.09.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei sucht nach einem derzeit noch unbekannten mutmaßlichen Dieb in Frastanz. Der Mann steht im Verdacht, die Bankomatkarte von einer in einem Seniorenheim lebenden Person gestohlen zu haben.

Damit soll er im Zeitraum vom 16. Mai bis zum 24. Mai mehrere Geldbeträge an verschiedenen Bankomaten abgehoben haben. Bei den Behebungen wurde der Mann von Überwachungskameras aufgezeichnet.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch hat die Landespolizeidirektion Vorarlberg nun Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer die Person kennt, oder sonstige Hinweise liefern kann, soll sich unter der Telefonnummer +43 59133 8156 100 bei der Polizeiinspektion Frastanz melden.