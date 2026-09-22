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"Mein neuer Freund und ich haben ein sehr ungewöhnliches Sexleben", ärgert sich die Frau.
PawelSierakowski, istock (Symbolbild)
Frau weiß nicht mehr weiter:

"Kein Kuss, kein Sex! Ich darf ihn nur mit der Hand..."

Eine Frau verbringt fast jedes Wochenende bei ihrem neuen Freund. Doch körperliche Nähe lehnt er weitgehend ab - sie bleibt frustriert zurück.
André Wilding
Von André Wilding
22.09.2026, 05:23
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Im Alltag läuft die neue Beziehung für eine Frau eigentlich gut. Sobald es um körperliche Nähe geht, gelten bei ihrem Freund allerdings strenge Grenzen. Die beiden verbringen regelmäßig die Wochenenden miteinander, hatten bisher aber keinen Geschlechtsverkehr.

"Meine geile Freundin will vier Mal am Tag Sex"

Küsse und Berührungen möchte der Mann ebenfalls nicht. Intime Momente beschränken sich darauf, dass sie ihn nur "mit der Hand befriedigen darf".

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"Selbst dann werde ich angewiesen, meinen Körper in die entgegengesetzte Richtung zu drehen und ihm nicht in die Augen zu sehen. Er gibt keinen Laut von sich, während ich mit meiner Arbeit beginne", erzählt die Frau im "Daily Star".

"Er nimmt mich nur im Dunkeln und von hinten"

Kurz vor dem Orgasmus stöhne er kurz auf, "bevor er sich in ein Handtuch hüllt."

Danach geht er lange duschen

Nach den intimen Momenten verschwindet der Mann für rund 20 Minuten unter der Dusche. Seine Freundin beschreibt, dass er sich dabei so stark schrubbt, dass seine Haut blutig wird.

"Meine geile Freundin will vier Mal am Tag Sex"

    Für sie wird die Situation zunehmend belastend. Während sie ihren Partner im Alltag als anständig erlebt, fehlt ihr in der Beziehung die körperliche Nähe. Sie selbst fühlt sich sexuell völlig unbefriedigt.

    "Wir treiben es jeden Abend, aber es ekelt mich an..."

    Frau versteht Verhalten nicht

    Warum ihr neuer Freund Berührungen, Küsse und Blickkontakt bei intimen Momenten vermeidet, weiß die Frau nicht. Auch sein Verhalten unmittelbar danach sorgt bei ihr für Fragen.

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    Für die Frau bleibt deshalb vor allem eine Frage offen: Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Verhalten ihres neuen Freundes?

    "Auf allen Ebenen unbefriedigend"

    Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman sagt im "Daily Star": "Diese Situation klingt auf allen Ebenen unbefriedigend. Wo bleibt die Wärme, die Rücksichtnahme, die leidenschaftliche Liebe? Auf eine sehr kalte, mechanische Art diktiert dein Mann, was er will, aber wo bleibt dein Vergnügen?"

    "Eine Katastrophe! Er kam innerhalb einer Sekunde"

    Und: "Du darfst nicht zulassen, dass er dich ausnutzt. Sprich mit ihm außerhalb des Schlafzimmers und erkläre ihm, dass du so nicht weitermachen willst. Was ist sein Problem mit Intimität und respektvollem, einvernehmlichem Sex? (...) Ich befürchte, dass sich Groll aufbauen wird, wenn Sie das nicht klären – oder gehen."

    wil,22.09.2026, 05:23
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