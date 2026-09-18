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"Sie will drei- bis viermal am Tag mit mir schlafen", erzählt der Mann.
miljko, istock (Symbolbild)
Mann ist komplett fertig:

"Meine geile Freundin will vier Mal am Tag Sex"

Erst seit Februar ein Paar, schon geht es um Hochzeit, Haus und Kinder. Ein Mann fühlt sich von seiner Freundin zunehmend unter Druck gesetzt.
André Wilding
Von André Wilding
18.09.2026, 05:19
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Die Beziehung ist noch jung, doch für seine Freundin scheint die gemeinsame Zukunft bereits festzustehen. Erst im Februar haben sich die beiden kennengelernt, inzwischen ist sie bei ihm eingezogen und spricht bereits über einen Hauskauf, eine Hochzeit und die Flitterwochen.

"Ich masturbiere jeden Tag. Bin ich deswegen süchtig?"

Der Mann hat Gefühle für seine Partnerin, doch das Tempo bereitet ihm zunehmend Sorgen. Auch das Sexleben der beiden ist leidenschaftlich. "Sie will drei- bis viermal am Tag mit mir schlafen, aber ich habe panische Angst, dass sie absichtlich versucht, schwanger zu werden", erzählt der Mann im "Daily Star".

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Streit wegen möglicher Kinder

Als seine Freundin vor Kurzem sogar Babynamen ansprach, zog der Mann die Notbremse. Er bat sie darum, die Beziehung etwas langsamer anzugehen.

"Sie will jeden Abend Sex und schreit nach Oralverkehr"

Die Reaktion fiel allerdings richtig heftig aus – seine Freundin wurde wütend! "Sie sagte, wenn ich es nicht ernst mit ihr meine, würde sie sich schon jemand anderen suchen", schildert der Mann.

"Wir hatten in nur einer Nacht gleich 5 Mal Sex"

Er versuchte daraufhin klarzumachen, dass er sie liebe. Gleichzeitig mache er sich Sorgen, dass die beiden ihrer Beziehung nicht genügend Zeit geben.

    "Sie trieb es mit ihm direkt vor den Augen seiner Frau"

    Ständige Anrufe und Nachrichten

    Doch auch dieses Gespräch eskalierte. Die Frau stürmte zur Tür hinaus. Ihr Partner flehte sie anschließend an, wieder zurückzukommen.

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    Mittlerweile empfindet der Mann die Situation als immer belastender. Seine Freundin ruft ihn nach seinen Angaben den ganzen Tag über an und schreibt ihm laufend Nachrichten. Obwohl er seine Freundin liebt, fühlt sich der Mann durch das enorme Tempo der Beziehung zunehmend eingeengt und weiß nicht, wie er damit umgehen soll.

    "Ich verlange im Schlafzimmer alles, was ich will"

    "Anspruchsvoll und fordernd"

    Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman stellt im "Daily Star" klar: "Deine Freundin ist sehr anspruchsvoll und fordernd. Ich rate dir dringend, in Zukunft vorsichtig zu sein. Bleib standhaft. Du musst ihr klarmachen, dass sich alles ändern muss, wenn ihr zusammenbleiben wollt. Sonst wirst du komplett von ihr verschlungen – und zwar nicht im positiven Sinne."

    Und weiter: "Bestehe darauf, dass sie es langsamer angehen lässt und sich darauf einlässt, jeden Tag einzeln zu betrachten. Bewahre einen kühlen Kopf und vertraue deinem Bauchgefühl. Besteht immer darauf, bei jedem Sex ein Kondom zu benutzen. Und wenn du wirklich glaubst, dass sie nur Ärger macht, dann hau bloß ab."

    wil,18.09.2026, 05:19
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