i Das Paar vergnügte sich während der Fahrt auf der Autobahn. Screenshot / Social Media Heiße Szenen in Mercedes Urlauber haben während der Fahrt Sex auf Autobahn Ein Touristenpaar soll während der Fahrt auf einer Autobahn in Marbella Sex gehabt haben. Andere Autofahrer filmten die Szenen, die Polizei ermittelt. Von André Wilding 16.09.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere Autofahrer trauten wohl ihren Augen nicht: Auf der Autobahn 7 bei Marbella soll ein Paar während der Fahrt in einem Mercedes-SUV Sex gehabt haben. Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten die gefährlichen Szenen mit ihren Handys fest.

Auf den Aufnahmen ist eine unbekleidete Frau im Fahrzeug zu sehen. Zeitweise soll sie sich auch aus einem geöffneten Fenster gelehnt haben. Der Lenker soll seine Begleiterin während der Fahrt zudem mit seinem Handy gefilmt haben.

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Kennzeichen führt zum Paar

Die Aufnahmen blieben nicht ohne Folgen. Die Guardia Civil wurde auf den Vorfall aufmerksam und ging der Sache nach.

Über das Kennzeichen stellten die Ermittler fest, dass es sich bei dem Mercedes um einen Mietwagen handelte. Dadurch konnte das Paar ausfindig gemacht werden.

Berichten zufolge handelt es sich bei den beiden um Touristen. Ihr Alter und ihre Herkunft sind nicht bekannt.

Polizei ermittelt

Nun laufen Ermittlungen gegen das Paar. Dabei geht es unter anderem um fahrlässige Fahrweise sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Ein Verstoß gegen die Gurtpflicht wird in Spanien laut den vorliegenden Informationen mit einer Strafe von 200 Euro geahndet.

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Für das Paar könnte das Abenteuer auf der Autobahn damit ein teures Nachspiel haben. Welche weiteren Konsequenzen drohen, ist noch offen.