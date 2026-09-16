i Immer mehr Frauen suchen sich jüngere Partner. Der Spieß hat sich umgedreht. iStock/ChristiTolbert Kolumne LiebesLeben Junge Liebe: Darum daten Männer gerne ältere Frauen Der Trend geht nicht nur im Film zum juvenilen Lover: Auch in der Realität setzen viele Frauen auf Jüngere, bzw. wollen Männer eine reifere Partnerin. Von Sandra Kartik 16.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Renée Zellweger genoss es als Bridget Jones. Auch Anne Hathaway und Diane Keaton ließen sich auf der Leinwand lustvoll darauf ein, Nicole Kidman sogar mehrmals: Vorhang auf für den jungen Lover. Als "Die Reifeprüfung" vor fast 60 Jahren eine Frau im besten Alter mit einem Mann, der ihr Sohn sein könnte (Dustin Hoffman), innig inszenierte, war das noch ein Tabubruch.

Dabei übt "die Ältere" als Objekt der Begierde schon immer eine gewisse Faszination auf Männer aus, die lernbegierig sind. Denn hier trifft Erfahrung auf Selbstbewusstsein und Unschuld auf große Neugier. Das etwas Unerhörte daran erhöht den Reiz. Frankreichs Präsidentenpaar Brigitte und Emmanuel Macron, die 25 Jahre trennen und eine Vorgeschichte als Lehrerin und Schüler verbindet, können davon wohl ein Lied singen.

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"Ich kann mit Älteren nichts anfangen. Die reden nur über Krankheiten" sagt P. Mit über 70 hat sie schon viel gesehen. Auch, weil ihre Gefährten meist jünger waren als sie. "Ich lerne viel mehr von ihnen, als sie von mir". Neben der Leidenschaft, die ja nicht automatisch erlischt, nur wenn man älter wird, findet sie hier noch viel mehr: Die Beziehungen zu Jüngeren sind nämlich auch höchst anregend für den Geist.