i Das Pärchen will erst in der Hochzeitsnacht Sex haben. gpointstudio, istock (Symbolbild) Paar wartet bis zur Hochzeit "Meine Freundin und ich glauben nicht an Sex vor Ehe" Ein Paar will mit dem Sex bis zur Hochzeit warten. Seit der Mann davon erzählt hat, muss er sich von seinen Kollegen täglich Sprüche anhören. Von André Wilding 16.09.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich ist es eine Entscheidung, die nur ihn und seine Freundin betrifft. Das Paar will vor der Ehe keinen Sex haben und damit bis zur gemeinsamen Hochzeitsnacht im März 2027 warten.

"Meine Freundin und ich glauben nicht an Sex vor der Ehe. Wir haben vereinbart, bis zu unserer Hochzeitsnacht im März 2027 zu warten, um unsere Beziehung zu vollziehen", verrät der Mann im "Daily Star".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Doch am Arbeitsplatz des Mannes sorgt genau dieser Entschluss inzwischen ständig für Diskussionen. Auslöser war ein Feierabendbier mit seinen Kollegen. Dabei erzählte der Mann von der Vereinbarung mit seiner Freundin. Seitdem wird er nach eigenen Angaben wegen seiner Entscheidung angefeindet.

Kollegen halten Warten für Fehler

Seine Kollegen können offenbar nicht nachvollziehen, warum das Paar bis zur Hochzeit warten möchte. Sie sind überzeugt, dass der Mann damit einen großen Fehler begeht.

Ihr Argument: Ohne Sex vor der Ehe könne er nicht wissen, wie gut seine Freundin im Bett sei und ob es zwischen den beiden auch in dieser Hinsicht passe.

Küssen ja, Sex nein

Für zusätzliches Unverständnis sorgt bei den Kollegen, dass das Paar körperliche Nähe nicht grundsätzlich ablehnt. Die beiden küssen und kuscheln miteinander, wollen beim Sex aber eine klare Grenze bis zur Hochzeit ziehen.

Für den Mann selbst scheint diese Entscheidung festzustehen. Zum Problem wird vielmehr, dass seine Kollegen sie nicht akzeptieren und immer wieder darüber diskutieren wollen.

Jeden Tag neue Sprüche

Aus der einmaligen Bemerkung beim Feierabendbier ist inzwischen ein tägliches Thema geworden. Der Mann möchte deshalb vor allem eines wissen: Wie bringt er seine Kollegen dazu, ihn mit seiner privaten Entscheidung endlich in Ruhe zu lassen?

Bis zur Hochzeitsnacht im März 2027 wollen er und seine Freundin an ihrem Entschluss festhalten. Auf die täglichen Kommentare seiner Kollegen würde der Mann hingegen gerne schon deutlich früher verzichten.

"Du hast einen Fehler gemacht"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman sagt im "Daily Star": "Du hast einen Fehler gemacht, als du deine Vorsicht fahren ließest und deine privaten Gedanken mit deinen tratschsüchtigen Kollegen besprachst. Jetzt musst du ihnen sagen, dass du dieses heikle Thema nicht mehr besprechen möchtest."

i ?

Und weiter: "Du bist erwachsen und hast dich entschieden, deine Beziehung auf eine bestimmte Weise zu gestalten. Sie brauchen sich keine Sorgen um dein Sexleben zu machen, denn du und deine Freundin wisst, was ihr tut."