i Adam22 und Lena The Plug haben seit 2021 den Porno-Podcast "Plugtalk" IMAGO/Future Image Adam22 und Lena the Plug "Es ist offiziell": Alles aus bei Porno-Traumpaar Nach über drei Jahren Ehe sind Adam22 und Lena the Plug (nun doch) offiziell getrennt. Die Gründe erläuterte er im Podcast. Von Heute Life 16.09.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Adam22, bürgerlich Adam Grandmaison, hat in einer aktuellen Folge seines No Jumper-Podcasts bestätigt, dass er und seine Ehefrau Lena the Plug, mit bürgerlichem Namen Lena Nersesian, getrennte Wege gehen.

„Wir sind offiziell getrennt“, erklärt der 42-Jährige. „Wir haben einige Probleme und beschlossen, unsere Beziehung vorerst auf Eis zu legen.“

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Gründe für die Trennung

Adam22 wurde von seinen Gästen King Yella und 607 Unc, auch gefragt, ob Lenas Tätigkeit als Pornodarstellerin ein Trennungsgrund gewesen sei.

Er verneinte dies: „Ehrlich? Nein. Ich glaube nicht, dass das ein großer Faktor war … Ich denke, besonders seit der Geburt unseres Kindes, dass mein sehr einseitiger Lebensstil – nur Podcasts aufzunehmen und mich kaum am Familienleben zu beteiligen – wohl der größte Faktor war.“ Das Paar hat seit 2021 auch den Porno-Podcast "Plugtalk".

Er räumte ein, dass Lena den Großteil der Verantwortung für die gemeinsame Tochter übernommen habe, die 2020 zur Welt kam.

„Sie hat einfach alles auf sich genommen“, gab er zu. „Sie hat etwas ziemlich Treffendes zu mir gesagt: ‚Du glaubst, deine Aufgabe in der Beziehung ist, zur Arbeit zu gehen und nach Hause zu kommen, und das war’s.‘ Und ich konnte dazu nichts sagen.“

Vorangegangene Gerüchte um Scheidung

Bereits vor einigen Monaten kursierten Berichte, dass Lena angeblich die Scheidung eingereicht habe. Später stellte sie jedoch klar, dass ein Stalker versucht habe, in ihrem Namen die Scheidung einzureichen ("Heute" hat berichtet)

„Jemand, der nicht ich bin, hat versucht, in meinem Namen die Scheidung einzureichen“, so Lena. „Ich weiß das, weil die Unterlagen falsch ausgefüllt wurden und deshalb zu mir nach Hause geschickt wurden. Es passierte, glaube ich, im März und dann im April. … Ich liebe meinen Mann und unser gemeinsames Leben.“

Vorfall bei Drake-Stream sorgte für Unmut

Zuletzt gab es erneut Spannungen, als Lena während eines Livestreams mit Rapper Drake ihren Ehering wegwarf und ihm einen von Adam22 unterschriebenen „Hall Pass“ überreichte.

„Als sie den Ring wegwarf, habe ich wirklich etwas gespürt, so nach dem Motto: Verdammt“, sagte Adam22. „Musste sie unsere Beziehung in dem Moment so bloßstellen?“