i Die Frau befriedigt sich jeden Tag selbst: "Ich fühle mich oft schuldig." istock (Symbolbild) Frau schämt sich: "Ich masturbiere jeden Tag. Bin ich deswegen süchtig?" Seit dem Ende ihrer Beziehung befriedigt sich eine Single-Frau täglich selbst. Doch dabei plagen sie Schuldgefühle und die Angst vor einer Sucht. Von André Wilding 17.09.2026, 05:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer Trennung ist im Alltag einer Frau vieles anders geworden. Sie ist derzeit Single, arbeitet in einem anspruchsvollen Job und hat nach eigenen Angaben keine Zeit für eine neue Beziehung. Ihre Sexualität spielt dennoch weiterhin eine Rolle - und sorgt bei ihr zunehmend für Unsicherheit.

Während ihrer früheren Beziehung hatte sie mit ihrem Ex ein erfülltes Sexleben. Auch gemeinsame Selbstbefriedigung gehörte für das Paar dazu und wurde von beiden genossen.

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Ex hat bereits neue Beziehung

Mittlerweile ist die Beziehung vorbei und ihr Ex mit einer anderen Person zusammen. Die Frau masturbiert weiterhin. "Ich masturbiere jeden Tag. Bin ich deswegen süchtig?", fragt sich die Frau im "Daily Star".

Genau das beschäftigt sie nun. Sie fragt sich, ob die tägliche Selbstbefriedigung bereits ein Zeichen für eine Sucht sein könnte.

Schuldgefühle nach Selbstbefriedigung

Zusätzlich wird die Situation für die Frau von unangenehmen Gefühlen begleitet. Wenn sie sich selbst befriedigt, empfindet sie nach eigenen Angaben häufig Schuld und Scham.

Aus einer früher gemeinsam erlebten Sexualität ist für die Frau damit eine persönliche Belastung geworden. Nun beschäftigt sie vor allem die Frage: Ist tägliche Selbstbefriedigung bereits eine Sucht?

"Darfst dich niemals schuldig fühlen"

Kummerkasten-Tante Jane O'Gorman erklärt im "Daily Star": "Du hast das Recht, in der Privatsphäre deines Schlafzimmers alles zu tun, was du möchtest. Du musst dich vor niemandem rechtfertigen und darfst dich niemals schuldig oder beschämt fühlen."

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Und weiter: "Wenn dich Masturbation befriedigt und dir hilft, psychisch gesund zu bleiben, ist das völlig in Ordnung. Wenn du bereit bist, wirst du vielleicht wieder nach Liebe suchen."