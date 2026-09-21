i Sarah Connor mit Florian Fischer auf dem roten Teppich bei der Verleihung des Bambi 2019. imago images/Eventpress "Wenn wir Lust haben..." Ehe-Aus bei Sarah Connor – aber noch Sex Sarah Connor und Florian Fischer sind kein klassisches Paar mehr. Die Sängerin ("Ficka") spricht ehrlich und offen über ihre neue Lebenssituation. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sängerin Sarah Connor ("Interstellar", "Vincent") und Florian Fischer leben nicht mehr als klassisches Ehepaar zusammen.

Die Sängerin machte diese Veränderung am Montag (21. September) mit einem emotionalen Statement auf Instagram öffentlich.

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„Unsere Beziehung hat ihre Form verändert“, schreibt die 46-Jährige. Bereits seit dem Frühling sind sie und Fischer kein klassisches Paar mehr. Dennoch sind sie weiterhin eng verbunden: Sie teilen Wohnräume, arbeiten zusammen und waren kürzlich gemeinsam campen. "Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander."

Connor äußert sich ungewöhnlich offen zu ihrer neuen Lebenssituation: „Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf, sondern genießen beide unser Leben“, erklärt sie.

Mehr Freiraum und weniger Schlagzeilen

Der Grund für die Veränderung sei der Wunsch nach mehr Freiraum gewesen. „Wir brauchten beide mehr Raum für uns“, so Connor. Nach der ersten Zeit der Umstellung empfindet das ehemalige Paar die neue Situation als befreiend.

Mit ihrem Statement möchte Connor unnötigen Spekulationen und Schlagzeilen vorbeugen. Bilder von gemeinsamen Ausflügen oder möglichen neuen Bekanntschaften will sie künftig nicht kommentieren. „Mehr werdet ihr von mir hier darüber nicht hören“, kündigt sie an.

Familie und Zusammenarbeit bleiben

Sarah Connor und der Musikmanager Florian Fischer sind seit vielen Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Kennengelernt haben sie sich, als Fischer ihr Manager war.

Trotz der neuen Beziehungsform wollen sie Familie und berufliche Zusammenarbeit weiterführen – zwischen Berlin und Connors Zuhause in Frankreich.