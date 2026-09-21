Ehe-Aus bei Sarah Connor – aber noch Sex

Sängerin Sarah Connor ("Interstellar", "Vincent") und Florian Fischer leben nicht mehr als klassisches Ehepaar zusammen.
Die Sängerin machte diese Veränderung am Montag (21. September) mit einem emotionalen Statement auf Instagram öffentlich.
„Unsere Beziehung hat ihre Form verändert“, schreibt die 46-Jährige. Bereits seit dem Frühling sind sie und Fischer kein klassisches Paar mehr. Dennoch sind sie weiterhin eng verbunden: Sie teilen Wohnräume, arbeiten zusammen und waren kürzlich gemeinsam campen. "Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander."
Connor äußert sich ungewöhnlich offen zu ihrer neuen Lebenssituation: „Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf, sondern genießen beide unser Leben“, erklärt sie.
Der Grund für die Veränderung sei der Wunsch nach mehr Freiraum gewesen. „Wir brauchten beide mehr Raum für uns“, so Connor. Nach der ersten Zeit der Umstellung empfindet das ehemalige Paar die neue Situation als befreiend.
Mit ihrem Statement möchte Connor unnötigen Spekulationen und Schlagzeilen vorbeugen. Bilder von gemeinsamen Ausflügen oder möglichen neuen Bekanntschaften will sie künftig nicht kommentieren. „Mehr werdet ihr von mir hier darüber nicht hören“, kündigt sie an.
Sarah Connor und der Musikmanager Florian Fischer sind seit vielen Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Kennengelernt haben sie sich, als Fischer ihr Manager war.
Trotz der neuen Beziehungsform wollen sie Familie und berufliche Zusammenarbeit weiterführen – zwischen Berlin und Connors Zuhause in Frankreich.