i Deutschlands Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53) und TV-Moderator Jörg Pilawa. APA-Images / dpa / Laszlo Pinter (Archivbild) "Sobald Kameras aus sind" "Kürze es ab" – Pilawa zieht bei Frage klare Grenze Jörg Pilawa wurde im "Kölner Treff" auf sein Privatleben mit Julia Klöckner angesprochen. Der Moderator hatte darauf eine klare Antwort. Von André Wilding 21.09.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte Jörg Pilawa im "Kölner Treff" ein wenig aus seinem Privatleben erzählen. Doch als Moderatorin Susan Link auf Julia Klöckner zu sprechen kam, ließ sich der 61-Jährige keine Details entlocken.

Anlass war die Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen der Talkshow. Pilawa hatte zunächst davon erzählt, dass ihm Abendaufzeichnungen wegen seiner Müdigkeit zu schaffen machen.

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Link nutzte die Gelegenheit für einen Themenwechsel. "Es gibt ja eigentlich im Moment ja auch einen guten Grund, länger wach zu bleiben." Gleich darauf kündigte sie an: "Peinlich, es wird peinlich."

Pilawa fordert direkte Frage

Als die konkrete Frage zunächst ausblieb, machte es Pilawa seiner Kollegin leichter: "Frag direkt!"

Daraufhin wurde ein Foto gezeigt, das Pilawa gemeinsam mit der deutschen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zeigt. Die Aufnahme war im Oktober 2025 bei einem Festakt zum Tag der Deutschen Einheit entstanden.

Pilawa reagierte zunächst mit einem Scherz. "Ach, du zeigst das Bild, weil ich zum ersten Mal eine Krawatte in meinem Leben anhabe", sagte der Moderator.

Doch Link ließ beim Thema Privatleben nicht locker. Pilawa entschied sich schließlich für eine klare Grenze.

Details gibt es erst ohne Kameras

"Ich kürze es ab", erklärte der 61-Jährige und machte deutlich, dass er vor laufenden Kameras nicht weiter über sein Privatleben sprechen wollte.

Seine Antwort an Link: "Weil ich dich so sehr schätze, weil du so investigativ bist und so eine humorvolle Journalistin, werde ich dir jede Antwort über mein Privatleben erzählen, sobald die Kameras aus sind."

Die Bilder des Tages i ?

Damit waren weitere Details vor dem Publikum vorerst vom Tisch. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen Julia Klöckner und Jörg Pilawa seit Sommer 2025 ein Paar sein.

Neben ihrem gemeinsamen Auftritt beim Tag der Deutschen Einheit war Pilawa auch auf Instagram-Fotos Klöckners zu sehen.