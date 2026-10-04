i Der Air Jordan 8 "Knicks" ist Teil der "Idols Become Rivals“-Serie. Die eingestickte "23" auf dem Riemen ist ein festes, unverzichtbares Designelement. Nike Sneakers mit Kultstatus Dieser Air Jordan sorgt vor Verkaufsstart für Wirbel Nike bringt den Air Jordan 8 in den Farben der New York Knicks zurück. Die blau-orangen Sneakers sorgen schon vor Verkaufsstart für Wirbel. Von Jochen Dobnik 04.10.2026, 14:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem bereits im Mai erste Hinweise auf einen von den New York Knicks inspirierten Air Jordan 8 Retro aufgetaucht waren, gibt es nun die offizielle Bestätigung von Nike.

Ungewöhnlich: Das neue Modell soll an Weihnachten (24. Dezember) erscheinen.

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Ursprünglich wurde vermutet, dass sich die Farbgestaltung an den Cleveland Cavaliers orientieren könnte. Tatsächlich greift der Sneaker jedoch offenbar die Farben des amtierenden NBA-Champions aus New York auf. Eine offizielle Knicks-Bezeichnung trägt das Modell zwar nicht, die Kombination aus Schwarz, "Safety Orange" und "Racer Blue" lässt an der Inspiration aber kaum Zweifel.

Der Aufbau erinnert gleichzeitig an den bekannten "Playoffs"-Look des Air Jordan 8, der von den Farben der Chicago Bulls geprägt war. Als Basis dient ein schwarzes Obermaterial aus Nubukleder. Orange und blaue Elemente setzen auf der Mittelsohle sowie am gemusterten Fersenteil deutliche Akzente.

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Auch bei den Details bleibt Nike dem Knicks-Farbschema treu. Die Fersenlasche ist orange gehalten, während die Schlaufen am charakteristischen Riemenverschluss metallisch blau ausfallen. Auf der typischen Chenille-Zunge dominiert ebenfalls Blau. Der darauf platzierte Jumpman hebt sich in Orange ab.

Basketballfans üben Kritik

Michael Jordan und die Chicago Bulls lieferten sich in den 1990er-Jahren erbitterte Playoff-Schlachten mit den New York Knicks (insbesondere in den Eastern Conference Finals 1993, als er den Air Jordan 8 trug). Dass Jordan Brand nun die Farben des Teams feiert, das MJ damals sportlich regelrecht "gedemütigt" hat, stößt bei alteingesessenen Basketballfans auf Unverständnis.

Für viele wirkt es paradox, Sneaker in den Farben eines geschlagenen Erzfeinds zu veröffentlichen, auch wenn Nike dies als Storytelling-Reihe („Idols Become Rivals“) vermarktet.

Michael Jordan gilt als einer der besten und einflussreichsten Basketballer der Geschichte. Er prägte die NBA in den 1980er- und 1990er-Jahren. via Reuters

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Jordan Brand die Geschichte von Michael Jordan und den New York Knicks für ein Modell aufgreift. Bereits 2013 erschien ein Air Jordan 1 in Knicks-Farben, der mit Carmelo Anthony verbunden war. 2019 folgte ein entsprechend gestalteter Air Jordan 3. Dieser wurde später anlässlich des Meistertitels erneut zur Vorbestellung angeboten.

Auch für 2027 sind weitere Veröffentlichungen mit Bezug zum New Yorker Basketballteam geplant. Der Air Jordan 10 "Knicks" soll erstmals neu aufgelegt werden. Zusätzlich ist ein neuer Air Jordan 2 in den Farben der Mannschaft vorgesehen.

Der Air Jordan 8 Retro "Knicks" soll am 24. Dezember über die SNKRS-App von Nike und bei ausgewählten Händlern von Jordan Brand erscheinen. Als erwarteter Verkaufspreis werden 215 US-Dollar genannt.