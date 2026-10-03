i Das schlichte Longsleeve beweist, dass manchmal gerade die einfachsten Teile zum Trend werden. Intimissimi "Elena-Gilbert"-Shirt Dieses Kult-Top geht derzeit auf TikTok wieder viral Eigentlich sind sie viel zu schlicht, um jedes Jahr aufs Neue einen Hype auszulösen – trotzdem tauchen diese Longsleeves pünktlich wieder überall auf. Von Artiola Zhabota 03.10.2026, 16:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum werden die Tage kühler, tauchen sie wieder überall auf: hauchdünne, körpernahe Langarmshirts, die gerade genug wärmen und trotzdem fast wie eine zweite Haut wirken. Auf TikTok bekommen die Herbst-Dauerbrenner gerade neuen Rückenwind – und ausgerechnet Kendall Jenner, die den Look schon früher trug, steht nun offiziell für eine Kollektion vor der Kamera.

SIE machte das Shirt zum Hingucker

Ganz neu ist der Hype nicht: Einen entscheidenden Schub bekam das Langarmshirt mit U-Boot-Ausschnitt von Intimissimi, als Model Kendall Jenner es bei ihrem Auftritt im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" trug. Der Look sorgte für Aufmerksamkeit und machte das schlichte Shirt zum begehrten Basic.

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Nun schließt sich der Kreis: Für die Herbstsaison ist Jenner offiziell das Gesicht der "Ultralight with Cashmere"-Kollektion der Brand. Die Marke knüpft damit ganz bewusst an jenen Style-Moment an, der dem Oberteil zuvor zusätzliche Bekanntheit verschafft hatte.

TikTok macht daraus das "Elena-Gilbert"-Top

Dass das Shirt ausgerechnet jetzt wieder auftaucht, passt perfekt zur aktuellen Mode-Nostalgie. Auf TikTok werden ähnliche Modelle als "Elena-Gilbert"-Tops bezeichnet. Der Look lebt weniger von auffälligen Details als von einer ganz bestimmten Silhouette: eng am Körper, leicht transparent oder besonders fein, lange Ärmel und ein Ausschnitt, der Hals und Schlüsselbein betont.

Der Name ist dabei kein Zufall: Die Hauptfigur aus "The Vampire Diaries" trug in der Serie immer wieder figurbetonte, schlichte Langarmshirts – oft mit weitem oder tieferem Ausschnitt und ganz im typischen Look der späten 2000er-Jahre.

Ein Basic, das jeden Herbst zurückkommt

Das Modell besteht aus einer leichten Modal-Kaschmir-Mischung und funktioniert damit genau in jener Zeit, in der ein T-Shirt langsam zu kühl, ein dicker Pullover aber noch zu warm ist. Das erklärt zumindest teilweise, warum solche Oberteile im Herbst immer wieder aus dem Kleiderschrank hervorgeholt werden.

Auch beim Styling braucht es wenig: Zur Jeans wirkt das Longsleeve lässig, mit Stoffhose oder Rock deutlich eleganter. Unter Blazer oder Strickjacke wird es zum Layering-Piece.