i Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) istock Ermittlungen laufen Faustschlag ins Gesicht – Wiesn-Besucher liegt im Koma Ein Streit nahe dem Oktoberfest endet dramatisch: Ein 52-Jähriger wurde niedergeschlagen, stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt und liegt nun im Koma. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit abseits des Münchner Oktoberfests hat für einen 52-Jährigen dramatische Folgen. Der Mann wurde von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen, stürzte zu Boden und erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung. Er liegt im Koma, wie mehrere deutsche Medien berichten.

Der Mann aus dem Landkreis Freising hatte das Oktoberfest gemeinsam mit einer Gruppe besucht. Außerhalb des Festgeländes kam es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Unbekannten. Dabei schlug einer der Beteiligten dem 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

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Durch den Schlag fiel der Mann zu Boden und prallte mit dem Kopf ungebremst auf den Asphalt. Auch ein 21-jähriger Begleiter aus dem Landkreis Freising wurde bei dem Streit leicht verletzt. Die unbekannten Beteiligten flüchteten anschließend.

52-Jähriger musste notoperiert werden

Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Wie schwer seine Verletzungen letztlich sind, kann die Polizei derzeit noch nicht abschätzen. Der 52-Jährige befindet sich im Koma.

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Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Die Polizei sucht nach dem bislang unbekannten Täter und bittet Zeugen um Hinweise.