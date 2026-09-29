StartseiteNachrichtenWelt
Bei dem Messer-Angriff wurde eine Lehrerin getötet.
Bei dem Messer-Angriff wurde eine Lehrerin getötet.
IMAGO/ZUMA Press
Schreckliche Bluttat

Messer-Attacke in Schule – Schüler tötet Lehrerin

Schreckliche Bluttat in der Slowakei! Ein Schüler soll seine Lehrerin erstochen haben. Bei dem Angriff wurden noch zwei weitere Personen verletzt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 13:12
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Dienstag spielten sich in einer Schule in der Slowakei schreckliche Szenen ab. Ein Schüler soll mit einem Messer auf seine Lehrerin (61) losgegangen sein. Für die 61-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Zudem soll es zwei weitere Verletzte geben. Laut der Nachrichtenagentur TASR soll es sich dabei um ein Kind in kritischem Zustand und eine 44-Jährige handeln, die Stichverletzungen im Brustbereich erlitten habe. Beide seien in eine Klinik geflogen worden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Motiv unklar

Die Bluttat soll sich an einer Volks- und Mittelschule in Staskov ereignet haben. Laut der Polizei sei die Situation inzwischen unter Kontrolle. Eine unmittelbare Gefahr würde im Moment nicht bestehen.

Messer-Alarm! Schüler (13) sticht auf Lehrerin ein

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Schüler der achten Klasse handeln. Nähere Informationen zum Motiv des Burschen oder zum Tathergang liegen aktuell nicht vor. Mittlerweile seien auch Innenminister Matus Sutaj Estok und Schulminister Tomas Drucker zum Tatort gefahren.

So reagiert die Politik

Auch Regierungschef Robert Fico meldete sich zu Wort und zeigte sich bestürzt. "Die Schulen müssen ein sicherer Ort für unsere Kinder sein, sonst werden wir keine Zukunft haben", schrieb er in einem Posting.

Bewaffneter eröffnet Feuer vor Schule – acht Verletzte

Der Präsident des Landes Peter Pellegrini sprach den Angehörigen der getöteten Lehrerin sein Beileid aus. Die Bluttat an der Schule sei ihm zufolge eine Warnung für die ganze Gesellschaft. Pellegrini forderte mehr Frieden, Respekt sowie gegenseitige Anerkennung.

red,Akt. 29.09.2026, 13:15, 29.09.2026, 13:12
Mehr zum Thema
SlowakeiMordSchuleAttacke

Weiterlesen

Weitere Storys
MesserLehrerSchülerPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote