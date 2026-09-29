i US-Präsident Donald Trump sprach von einem "Schwindel". REUTERS Keine Zugeständnisse "Schwindel" – Trump dementiert Bericht zu Iran-Deal Trump dementiert einen brisanten Bericht über angebliche Zugeständnisse an den Iran. Der US-Präsident sprach von einem "Schwindel". Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump ist sauer. Grund dafür ist ein Bericht des Nachrichtenportals "Axios". Darin wurde unter Berufung auf US-Regierungsvertreter geschrieben, dass Trump dem Iran Zugeständnisse für ein Kriegsende gemacht habe.

Dabei ging es um eine Lockerung der Sanktionen und die Freigabe von eingefrorenen, iranischen Milliarden. Im Gegenzug würden sich die USA konkrete Schritte des Iran hinsichtlich seines Atomprogramms erwarten.

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Trump bezeichnet Bericht als unwahr

Die Reaktion von Trump ließ nicht lange auf sich warten. Auf seiner Onlineplattform Truth Social betonte der US-Präsident, dass der Bericht unwahr sei und er dem Iran nichts angeboten habe.

Trump bezeichnete den Artikel als "Schwindel" und forderte "Axios" dazu auf ihn zurückzuziehen. Zuletzt hatte Trump einen Vorschlag des Iran zur für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus abgelehnt. Die vom Mullah-Regime blockierte Meerenge solle wieder freigegeben werden, wenn die USA im Gegenzug ihre Seeblockade iranischer Häfen aufheben.

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Noch diese Woche soll es zu einem Treffen zwischen Vermittlern aus Katar und Pakistan kommen. Dabei soll ein Abkommen zwischen Washington und Teheran erörtert werden. "Axios" berichtet, dass es noch am Dienstag zu einem Gespräch zwischen den katarischen Vermittlern und US-Vertretern kommen soll. Seitens des Iran hoffe man noch am selben Tag auf eine Antwort der USA, schreibt die türkische Nachrichtenagentur Anadolu.