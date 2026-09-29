i Die 17-Jährige wurde von einem Auto erfasst und erlag ihren Verletzungen. Getty Images/iStock (Symbolbild) Fahrer kannte Jugendliche 17-jährige Radfahrerin von Auto getötet Eine 17-jährige Radfahrerin kam am Montagabend in Herten ums Leben. Nach einem Sturz wurde sie von einem nachkommenden Auto erfasst. Von André Wilding 29.09.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für eine 17-Jährige kam am Montagabend jede Hilfe zu spät. Die Jugendliche war laut BILD mit ihrem Fahrrad auf der Albert-Einstein-Allee in Herten unterwegs, als es gegen 21 Uhr zu dem tödlichen Unfall kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte die Jugendliche zunächst mit ihrem Fahrrad. Anschließend wurde sie von einem dahinterfahrenden Toyota Aygo erfasst und eingeklemmt.

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Reanimation ohne Erfolg

Rettungskräfte versuchten noch, die 17-Jährige zu reanimieren. Die Jugendliche erlag jedoch noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Am Steuer des Kleinwagens saß ein 24 Jahre alter Mann aus Marl. Er blieb nach ersten Erkenntnissen körperlich unverletzt und wurde von Notfallseelsorgern betreut.

Fahrer kannte die Jugendliche

Noch ist unklar, wie es genau zu dem Unfall kam. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren, auch die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber der BILD: "Der Fahrer kannte die 17-Jährige."

In welcher Beziehung die beiden zueinander standen, teilte die Polizei nicht mit. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es laut Polizei keine Hinweise darauf, dass es sich um mehr als einen Verkehrsunfall handelt.

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Die Ermittler befragen derzeit Zeugen und auch den 24-jährigen Autofahrer. Viele Fragen zum genauen Unfallhergang sind noch offen.