i Gallianos "Re{form}" verwandelt bekannte Zara-Silhouetten mit historischen Zitaten und radikalen Schnitten in neue Mode. Zara "Fast Couture" Das ist John Gallianos erste Kollektion für Zara John Galliano verwandelt Zara-Klassiker in extravagante Mode. "Re{form}" zeigt, wie radikal High Street aussehen kann. Von Christine Scharfetter 02.10.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

John Galliano für Zara – allein diese Kombination sorgte schon bei der Ankündigung für Aufsehen. Jetzt ist das Ergebnis da: Mit "Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano" startete am 1. Oktober das erste Kapitel einer auf zwei Jahre angelegten Zusammenarbeit. Die Kollektion wurde in Paris mit einer eigenen Installation in der Rue des Archives 70 während der laufenden Fashion Week vorgestellt.

Dabei erfand Galliano Zara nicht einfach neu. Tatsächlich handelt es sich um vorhandene Zara-Modelle, die ihm und seinem Team als Arbeitsprototypen dienten. Die bestehenden Stücke nahm er kurzerhand auseinander, verschob Proportionen, drehte Taschen um, veränderte Schnitte und setzte Bekanntes überraschend anders zusammen.

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Historie trifft High Street

"Re{form} Zara ist ein Akt der Revolution, des Wiederaufbaus und der Erneuerung: eine kreative Zusammenarbeit zwischen dem Couturier John Galliano und Zara", betonte die Textilkette in einer Mitteilung. "Konzipiert von John Galliano und aufgebaut auf der Erinnerung von Zara", heißt es weiter, "geht das geschlechtsneutrale Angebot von archetypischen Kleidungsstücken und Accessoires aus, die durch Haute-Couture-Techniken neu geformt und in neuen Materialien reproduziert werden".

Galliano blieb dabei ganz Galliano. Die Kollektion spielt mit historischen Referenzen, dramatischen Silhouetten und einer bewusst theatralischen Inszenierung. Inspiration lieferten unter anderem die "Incroyables" und "Merveilleuses" des Frankreichs nach der Revolution. Hohe Kragen, Halstücher, taillierte Gehrockformen und voluminöse Hosen treffen auf schräg geschnittene Slipdresses, Spitze, Tüll und transparente Schichten.

Spannend wird es auch bei der "Tri-Chic"-Tasche, die von einem Müllsack inspiriert ist. "Die 'Tri-Chic' ist eine wendbare Beuteltasche, die die Sprache von Müllsäcken untergräbt und sie in die glamouröse Welt der Handtaschen überträgt", teilte Zara mit. "Ihr Name ist eine Anspielung auf 'tri sélectif' – die Mülltrennung auf Französisch."

Das Modell ist in seiner großen Ausführung in Kombinationen aus schwarzem und gelbem Nylon, schwarzem und khakifarbenem Nylon, schwarzem Leder und Wildleder sowie khakifarbenem Leder und bedrucktem Wildleder mit Tweed-Effekt erhältlich. Die "Mini"-Version gibt es in Leder mit Metallic-Finish.

Ein Drop mit deutlicher Handschrift

Insgesamt umfasst der erste Drop "Vol. 1 09/2026" 35 Looks. Das genderlose Angebot reicht von Tailoring und Strick bis zu Kleidern, Schuhen, Taschen, Hüten und weiteren Accessoires.

Dazwischen tauchen Schleifen, Hauben, Krawatten und Zweispitzhüte auf – Anspielungen, die ebenso aus Gallianos persönlichem Modekosmos wie aus der Filmgeschichte stammen könnten.

Der entscheidende Unterschied: Hier werden keine Einzelstücke aus einem Couture-Atelier präsentiert. Gallianos Ideen werden für Zaras Produktionswelt übersetzt – und damit einem weit größeren Publikum zugänglich.

Der Name Galliano bleibt nicht ohne Diskussion

So spektakulär die Kollektion ausfällt, so untrennbar ist sie von Gallianos Vergangenheit. 2011 verlor der Designer nach antisemitischen und rassistischen Äußerungen seinen Posten bei Dior und wurde in Frankreich wegen entsprechender Beleidigungen verurteilt. Für sein Verhalten entschuldigte er sich später öffentlich.

Seine Rückkehr ins Rampenlicht bleibt deshalb umstritten. Mit "Re{form}" steht nun erneut die alte Frage im Raum, wie weit sich künstlerisches Werk und Person voneinander trennen lassen.

Für Zara ist die Botschaft dennoch klar: Die erste Galliano-Kollektion will nicht aussehen wie gewöhnliche High Street. Sie will überraschen – und ausgerechnet im Massengeschäft ein Stück Modegeschichte aufleben lassen - und das in mehreren Akten. Gallianos Vertrag mit Zara läuft über zwei Jahre und soll insgesamt vier Kollektionen umfassen.