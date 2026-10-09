i Erling Haaland IMAGO/Every Second Media Treuebekenntnis vom Superstar? City droht Zwangsabstieg – jetzt spricht Haaland Manchester City droht im Finanzskandal der Zwangsabstieg. Jetzt äußert sich erstmals Superstar Erling Haaland zur ungewissen Zukunft seines Klubs. Von Sport Heute 09.10.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Droht Manchester City der Absturz aus der Premier League? Wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln muss der englische Topklub weiterhin um seine Zukunft bangen. Im schlimmsten Fall könnte sogar ein Zwangsabstieg drohen. Jetzt bricht ausgerechnet Torjäger Erling Haaland sein Schweigen.

Der 26-jährige Norweger äußerte sich im Interview mit "Sky" erstmals zur brisanten Situation seines Arbeitgebers – ein Treuebekenntnis fehlt, richtet Haaland einen eindringlichen Appell an seine Mannschaft.

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"Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen solidarisch bleiben und die Hoffnung bewahren. Ganz gleich, was im Leben passiert – man muss immer lächeln. Man muss positiv bleiben, nach vorne blicken, versuchen, Spiele zu gewinnen, den Augenblick genießen und Siege einfahren."

115 Vorwürfe gegen Manchester City

Hintergrund sind die 115 Anklagepunkte wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League. Eine unabhängige Kommission beschäftigte sich über Jahre mit den Vorwürfen gegen den englischen Spitzenklub.

Laut dem vorliegenden Bericht wurde City in allen – außer einem Punkt schuldig gesprochen. Eine endgültige Entscheidung über mögliche Sanktionen steht demnach allerdings noch aus. Der Verein wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Im Raum stehen drastische Konsequenzen, die bis zu einem Zwangsabstieg reichen könnten. Wann endgültig Klarheit herrscht, ist offen. Das Verfahren könnte sich noch über Jahre ziehen.

Haaland schwört City die Treue

Trotz der ungewissen Zukunft stellt Haaland seine Verbundenheit mit dem Klub klar. Der ehemalige Dortmund-Stürmer wechselte 2022 für 60 Millionen Euro nach Manchester und steht dort noch bis 2034 unter Vertrag.

"Ich hänge sehr an diesem Ort. City bedeutet mir viel, das muss ich sagen. Die Fans liegen mir sehr am Herzen, denn ich bin selbst ein Fan. Ich empfinde genauso wie sie." Der Norweger macht damit deutlich, dass er sich auch in schwierigen Zeiten mit seinem Verein identifiziert.

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Klub weist Vorwürfe zurück

Manchester City bestreitet weiterhin, gegen die Finanzregeln verstoßen zu haben. "Der Verein weist die von der Premier League erhobenen Vorwürfe zurück", hieß es zuletzt in einer Stellungnahme. Der Klub sieht in der Darstellung der Vorwürfe "eindeutige und wesentliche Fehler" und verweist auf umfangreiches Beweismaterial, das die eigene Position stützen soll.