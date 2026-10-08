i Granit Xhaka IMAGO/EPA Saftige Summe Hammer-Strafe für Xhaka wegen falschen Impfzertifikats Wirbel um Granit Xhaka! Der Schweizer Teamkapitän wurde wegen gefälschter Corona-Impfzertifikate zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Von Sport Heute 08.10.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um den Schweizer Fußball-Star Granit Xhaka! Der Kapitän der Nationalmannschaft wurde wegen gefälschter Corona-Impfzertifikate zu einer bedingten Geldstrafe von 150.000 Schweizer Franken (rund 161.000 Euro) verurteilt. Die Probezeit beträgt zwei Jahre.

Der 34-Jährige hatte zuvor zugegeben, während der Corona-Pandemie gefälschte Impfzertifikate gekauft zu haben. Auf Instagram äußerte sich Xhaka nun selbst zu dem Urteil.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich wurde per Strafbefehl wegen Erschleichens einer falschen Beurkundung zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen à Fr. 3.000 bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt", erklärte der Schweizer.

Die Strafe muss der Mittelfeldspieler allerdings nur bezahlen, wenn er innerhalb der kommenden zwei Jahre erneut straffällig wird. "Das bedeutet: Die Strafe wird nicht vollzogen, wenn ich mir in dieser Zeit nichts zuschulden kommen lasse", stellte Xhaka klar.

Der Schweizer Teamkapitän betonte außerdem, dass er bei der Staatsanwaltschaft vollständig ausgesagt habe. "Die Verfahrenskosten habe ich bereits bezahlt", schrieb der Fußball-Star.

Ob die Verurteilung auch Auswirkungen auf seine Zukunft in der Schweizer Nationalmannschaft haben wird, ist derzeit noch offen. Der Schweizer Fußballverband bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, über die Entscheidung der Staatsanwaltschaft informiert worden zu sein.

"Basierend darauf können wir nun die angekündigten Gespräche führen, wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten werden", teilte der Verband mit. Damit bleibt vorerst unklar, ob Xhaka nach dem Urteil weiterhin als Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft auflaufen wird.