StartseiteSportFussball
Manchester City sthet in der Premier League am Pranger.
Manchester City sthet in der Premier League am Pranger.
IMAGO/News Images
Zwangsabstieg droht

Sponsor-Aussage wird zu Problem für Manchester City

Aufregung um Manchester City. Die Premier League hat den Topklub im Finanz-Skandal schuldig gesprochen. Die Verteidigung des Vereins bröckelt.
Sport Heute
Von Sport Heute
08.10.2026, 16:02
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Manchester City kämpft gegen den Schuldspruch der Premier League – doch ausgerechnet eine alte Aussage des eigenen Hauptsponsors könnte für den englischen Topklub zum großen Problem werden. Im Mittelpunkt steht die Fluglinie Etihad.

City wurde in allen 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen und hat Einspruch eingelegt. Laut Premier League soll sich der Klub zwischen 2009 und 2018 durch Scheinverträge und verschleierte Kosten einen unerlaubten finanziellen Vorteil verschafft haben. Dabei geht es um eine Summe von rund einer Milliarde Euro. Es droht eine harte Strafe. Von einer empfindlichen Geldstrafe, über die Aberkennung von Titeln, einen Punkteabzug bis hin zum Zwangsabstieg ist alles möglich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Alte Aussage als Problem

Eine zentrale Rolle spielt der langjährige Hauptsponsor Etihad. Laut "Sky Sports" argumentiert Manchester City, dass zusätzliche Förderungen von der Regierung Abu Dhabis und nicht von den Klub-Eigentümern der Abu Dhabi United Group (ADUG) gekommen seien. Einnahmen im Zusammenhang mit dem Etihad-Sponsoring wären demnach nicht über die ADUG gelaufen.

    Doch eine Aussage von Etihad aus dem Jahr 2015 könnte diese Verteidigung erheblich erschweren. Damals erklärte das Unternehmen gegenüber US-Behörden: "Die Annahme, dass die Regierung von Abu Dhabi für das Sponsoring von Etihad bei Manchester City zahlt, ist falsch. Etihad hat das Sponsoring aus eigenen Finanzen gestemmt."

    Auch interessant

    Sponsor klagt Liga! Manchester-City-Drama geht weiter
    Schuldig – Manchester City droht jetzt Mega-Strafe
    Manchester City angefeindet: "Schändliches Verhalten"

    Entscheidung noch in diesem Jahr?

    Mehr noch: Etihad erklärte damals, zwar der Regierung zu gehören, aber keine finanziellen Förderungen von dieser zu erhalten. Der 2011 geschlossene Sponsoring-Deal mit City umfasst auch die Namensrechte am Etihad Stadium.

    Damit könnte die alte Aussage des Hauptsponsors im Einspruchsverfahren noch eine entscheidende Rolle spielen. Nach den Premier-League-Regeln soll über den Einspruch binnen zwölf Wochen entschieden werden. Damit könnte eine endgültige Entscheidung noch vor Weihnachten fallen.

    red,08.10.2026, 16:02
    Mehr zum Thema
    Manchester CityEtihadPremier LeagueAbu Dhabi

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Vereinigte Arabische EmirateAnklageSkandalKlage
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote