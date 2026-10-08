Großer Dämpfer für ÖFB-Star – doch kein Liga-Debüt

Im Nationalteam zeigte Alexander Schlager in der Nations League seine Klasse, bei Werder Bremen wartet der ÖFB-Keeper hingegen weiter auf seine Chance. Nach der Länderspielpause durfte der 30-Jährige auf sein Bundesliga-Debüt hoffen. Doch daraus wird vorerst wohl nichts.
Der Grund: Bremens Stammtorhüter Karl Hein kehrte angeschlagen von der estnischen Nationalmannschaft zurück. Damit schien die Tür für Schlager plötzlich offen zu stehen.
Doch Trainer Daniel Thioune nahm dem Österreicher vor dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund am Freitag die Hoffnung. "Stand jetzt gehe ich davon aus, dass Karl morgen Abend auch im Tor stehen wird", erklärte der Werder-Coach auf der Pressekonferenz.
Hein dürfte somit rechtzeitig fit werden und seinen Stammplatz behalten. Für Schlager bedeutet das den nächsten Rückschlag im Kampf um Einsatzminuten.
Seit seinem Wechsel nach Bremen stand der österreichische Teamtorhüter erst einmal in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten. Beim 3:0-Erfolg gegen LSK Hansa im DFB-Pokal durfte er ran. Auf seinen ersten Auftritt in der deutschen Bundesliga wartet Schlager dagegen weiterhin.