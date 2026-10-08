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Alexander Schlager
Alexander Schlager
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"Stand jetzt..."

Großer Dämpfer für ÖFB-Star – doch kein Liga-Debüt

Alex Schlager ist seit seinem Wechsel zu Werder Bremen nur die Nummer zwei. Im ÖFB-Tor hielt er stark, zum Bundesliga-Debüt reicht es dennoch nicht.
Sport Heute
Von Sport Heute
08.10.2026, 16:02
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Im Nationalteam zeigte Alexander Schlager in der Nations League seine Klasse, bei Werder Bremen wartet der ÖFB-Keeper hingegen weiter auf seine Chance. Nach der Länderspielpause durfte der 30-Jährige auf sein Bundesliga-Debüt hoffen. Doch daraus wird vorerst wohl nichts.

Der Grund: Bremens Stammtorhüter Karl Hein kehrte angeschlagen von der estnischen Nationalmannschaft zurück. Damit schien die Tür für Schlager plötzlich offen zu stehen.

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Werder-Coach gibt Schlager einen Korb

Doch Trainer Daniel Thioune nahm dem Österreicher vor dem Bundesliga-Kracher gegen Borussia Dortmund am Freitag die Hoffnung. "Stand jetzt gehe ich davon aus, dass Karl morgen Abend auch im Tor stehen wird", erklärte der Werder-Coach auf der Pressekonferenz.

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Hein dürfte somit rechtzeitig fit werden und seinen Stammplatz behalten. Für Schlager bedeutet das den nächsten Rückschlag im Kampf um Einsatzminuten.

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Seit seinem Wechsel nach Bremen stand der österreichische Teamtorhüter erst einmal in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten. Beim 3:0-Erfolg gegen LSK Hansa im DFB-Pokal durfte er ran. Auf seinen ersten Auftritt in der deutschen Bundesliga wartet Schlager dagegen weiterhin.

red,Akt. 08.10.2026, 16:05, 08.10.2026, 16:02
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