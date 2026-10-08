i Karim Konate ist in Salzburgs Offensive aktuell das Um und Auf. GEPA pictures Verstärkung für den Angriff Wie Haaland, Adeyemi – Dortmund jagd Salzburg-Star Borussia Dortmund könnte erneut bei Red Bull Salzburg zuschlagen. Ein Stürmer der Bullen hat das Interesse des deutschen Spitzenklubs geweckt. Von Sport Heute 08.10.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach Erling Haaland, Karim Adeyemi und Joane Gadou könnte schon bald der nächste Angreifer den Weg von Österreich in den Ruhrpott finden. Diesmal soll Karim Konate auf der Wunschliste von Borussia Dortmund stehen.

Wie die deutsche "Bild" berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen des BVB mit dem 22-jährigen Ivorer. Der Salzburg-Stürmer präsentiert sich derzeit in starker Form, erzielte in seinen vergangenen sechs Spielen vier Treffer. Damit hat sich Konate nicht nur in Dortmund auf den Radar gespielt.

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Gleich fünf Klubs an Salzburger dran

Neben dem BVB sollen auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sowie die englischen Vereine Sunderland und Nottingham Forest Interesse am Angreifer zeigen.

Konate steht in Salzburg noch bis 2028 unter Vertrag. Sein Marktwert wird aktuell auf zwölf Millionen Euro geschätzt. Wie viel die Bullen tatsächlich für ihren Stürmer verlangen würden, ist allerdings offen.

Für Dortmund wäre es nicht der erste Transfer aus Salzburg. Bereits 2020 verpflichteten die Deutschen Erling Haaland für 20 Millionen Euro, zwei Jahre später folgte Karim Adeyemi für 30 Millionen. Auch Joane Gadou wechselte 2026 für 20 Millionen Euro zum BVB.

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Winter-Wechsel eher unwahrscheinlich

Ein sofortiger Transfer von Konate zeichnet sich allerdings nicht ab. Grund dafür ist vor allem die aktuelle Situation im Dortmunder Angriff. Mit Serhou Guirassy und Fabio Silva verfügt Trainer Niko Kovac bereits über zwei treffsichere Stürmer. Beide erzielten in der laufenden Saison jeweils vier Tore, gemeinsam kommen sie zudem auf drei Vorlagen. Auch sportlich läuft es für den BVB. Mit vier Siegen ging Dortmund als Tabellenführer in die Länderspielpause.