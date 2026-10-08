i Rapid trauert um einen langlährigen Mitarbeiter. GEPA pictures Mit nur 52 Jahren gestorben "Mehr als ein Mitarbeiter" – Große Trauer bei Rapid Der SK Rapid trauert um einen langjährigen Mitarbeiter. Das gaben die Hütteldorfer in einer emotionalen Aussendung bekannt. Von Sport Heute 08.10.2026, 18:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer beim SK Rapid! Die Hütteldorfer müssen Abschied von einem langjährigen Wegbegleiter nehmen. Robert "Kiwi" Wenk ist wenige Tage vor seinem 52. Geburtstag völlig unerwartet verstorben. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt.

Wenk war seit der Eröffnung des Allianz Stadions im Jahr 2016 für Rapid tätig. Er kümmerte sich um die Montage der Werbetafeln und des Brandings im Stadion, später auch im Körner Trainingszentrum und bei zahlreichen Veranstaltungen des Klubs.

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Wie eng Wenk mit den Grün-Weißen verbunden war, zeigt eine Aussage des Vereins: "Jede Werbetafel im Stadion oder Trainingszentrum wurde von ihm persönlich montiert."

In den vergangenen zehn Jahren wurde "Kiwi" zu einem festen Bestandteil der Rapid-Familie. Besonders seine Verlässlichkeit, seine Hilfsbereitschaft und sein Humor machten ihn bei den Mitarbeitern beliebt.

"Kiwi war für viele beim SK Rapid weit mehr als ein externer Mitarbeiter", schreibt der Verein in seiner Trauermeldung.