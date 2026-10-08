StartseiteSportFussball
Paul Wanner hat das Interesse von Newcastle United geweckt.
Paul Wanner hat das Interesse von Newcastle United geweckt.
GEPA pictures
Ex-Salzburg-Trainer

England-Giganten wollen ÖFB-Star verpflichten

Der nächste Österreicher könnte bald in der Premier League auflaufen. Gleich zwei englische Topklubs haben ein Auge auf ÖFB-Star Paul Wanner geworfen.
Sport Heute
Von Sport Heute
08.10.2026, 14:38
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit Kevin Danso, Jannik Schuster, David Affengruber, Michael Svoboda und Xaver Schlager verdienen aktuell fünf österreichische Legionäre ihr Geld in der Premier League – und schon bald könnte ein weiterer ÖFB-Star dazukommen.

Wie das Portal "Ontheminute.com" berichtet, beschäftigt sich Newcastle United intensiv mit Paul Wanner von der PSV Eindhoven. Auch Manchester United soll den österreichischen Teamspieler auf dem Zettel haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Wie Haaland, Adeyemi – Dortmund jagd Salzburg-Star

Ex-Salzburg-Coach will ÖFB-Star

Besonders spannend: Bei Newcastle könnte Wanner auf einen alten Bekannten aus der österreichischen Bundesliga treffen. Der ehemalige Salzburg-Trainer Matthias Jaissle übernahm den Premier-League-Klub vor Saisonbeginn – mit Alexander Hauser arbeitet zudem ein Tiroler als Co-Trainer an seiner Seite.

Nun könnte mit Wanner ein weiterer Österreicher dazustoßen. Billig würde ein Transfer allerdings nicht werden. Dem Bericht zufolge verlangt PSV Eindhoven rund 50 Millionen Euro für den 20-Jährigen. Der niederländische Spitzenklub sitzt dabei am längeren Hebel: Wanners Vertrag läuft noch bis 2030.

Wie bei Coldplay – Pärchen bei Messi-Abschied erwischt?

Auch Real Madrid war schon Thema

Das Interesse aus England kommt nicht überraschend. Der ÖFB-Youngster wurde in der Vergangenheit bereits mit mehreren europäischen Schwergewichten in Verbindung gebracht. Neben Liverpool und Manchester City soll auch Real Madrid den Mittelfeldspieler auf dem Radar gehabt haben.

red,08.10.2026, 14:38
Mehr zum Thema
ÖFB-TeamPremier LeagueFC Red Bull SalzburgÖFB

Weiterlesen

Weitere Storys
Österreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote