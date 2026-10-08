i Ein Pärchen sorgte für einen kuriosen Moment bei Lionel Messis großem Abschied. Imago/screenshot" TV-Kamera hält drauf Wie bei Coldplay – Pärchen bei Messi-Abschied erwischt? Beim Abschiedsspiel von Lionel Messi sorgt eine Szene auf der Tribüne für Aufsehen. Ein vermeintliches Paar reagiert auffällig auf die TV-Kameras. Von Sport Heute 08.10.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte an diesem Abend alles im Zeichen von Lionel Messi stehen. Doch beim großen Abschiedsspiel des argentinischen Superstars in der Nacht auf Mittwoch stahlen ihm zwei Zuschauer zumindest im Internet kurzzeitig die Show.

Während sich die Spieler auf dem Rasen aufwärmten, schwenkten die TV-Kameras durch das Publikum. Dabei landeten eine Frau und ein Mann auf den Stadionbildschirmen, die das Geschehen eng umschlungen verfolgten. Als die Frau bemerkte, dass sie gefilmt wurden, änderte sich die Situation schlagartig.

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Frau schiebt Arm des Mannes weg

Plötzlich entfernte sie die Hand ihres Begleiters von ihrer Schulter, rückte ein Stück von ihm ab und fuhr sich sichtlich verlegen durch die Haare.

Die Szene dauerte nur wenige Sekunden, verbreitete sich anschließend aber rasant im Netz. Ein Beitrag auf der Plattform X erreichte bereits rund 13 Millionen Aufrufe. Was hinter der auffälligen Reaktion steckt und in welchem Verhältnis die beiden Zuschauer tatsächlich zueinander stehen, ist nicht bekannt.

Erinnerungen an Coldplay-Skandal

Viele Beobachter erinnerte die ungewöhnliche Szene an den berühmten Kiss-Cam-Vorfall bei einem Coldplay-Konzert im Juli 2025. Damals wurden Andy Byron und Kristin Cabot eng umschlungen auf der Großleinwand gezeigt. Als sie die Kamera bemerkten, gingen die beiden abrupt auseinander und versuchten, sich zu verstecken. Der Vorfall sorgte weltweit für Schlagzeilen.

Das letzte Länderspiel von Gigant Lionel Messi i ?

Eine kuriose Verbindung gibt es auch zu Messi selbst. Der Argentinier wurde im vergangenen Jahr gemeinsam mit seiner Ehefrau Antonela Roccuzzo bei einem Coldplay-Konzert auf der Stadionleinwand eingeblendet.